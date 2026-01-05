La Comunitat Valenciana crea 80.000 ocupacions l'any post-DANA
L'atur es reduïx en 25.560 persones i acaba l'exercici per davall dels 300.000 aturats
Malgrat que va estar condicionat pels efectes de la DANA que va arrasar la província de València el 29 d'octubre de 2024, l'any passat, 2025, va ser un exercici de gran millora en el mercat laboral de la Comunitat Valenciana, que va aconseguir rècords tant d'ocupació com d'aturats, en este últim cas, a la baixa, clar, segons les dades facilitades hui pels ministeris de Treball i Seguretat Social.
La creació d'ocupació va ser mínima el mes de desembre, amb només 916, mentres que en el conjunt d'Espanya la xifra se situava en els 19.180 i arribava als 21,8 milions d'afiliats. En la Comunitat Valenciana, on el total d'inscrits en la SS està ara en el desconegut registre de 2,26 milions, s'ha registrat un increment en tot l'any de 80.612 associats. Es tracta del millor comportament d'una autonomia després dels 108.159 de Madrid i els 83.912 de Catalunya. A Espanya es van crear 506.451 llocs de treball.
Atur
L'atur també va tindre una evolució molt positiva. A la Comunitat Valenciana es va reduir en 2.173 persones al desembre, amb la qual cosa la xifra global es queda en els 289.943. Este descens va contribuir al fet que a Espanya baixara la desocupació en 16.291 persones. La Comunitat va ser la segona autonomia amb millors dades, just per darrere d'Andalusia, que va reduir la seua desocupació en 12.271. En termes interanuals, l'atur va descendir a Espanya en 152.000 persones, mentres que en la Comunitat Valenciana ho va fer en 25.560. De nou és la dada més positiva després d'Andalusia.
El desagregat per branques d'activitat de desembre de 2025 albira el que ha sigut l'evolució de l'atur al llarg de tot l'any, amb una disminució significativa dels servicis (1.569), que és els que corresponen sectors com el turisme o el comerç, este últim amb la vista posada en la campanya nadalenca i de Reis. Molt cridanera és la baixada en el col·lectiu sense ocupació anterior, amb 1.052. Per contra, l'agricultura va cedir 37, la indústria, 91, i la construcció 320.
DANA
Les dades d'ocupació i atur corroboren l'efecte positiu que la recuperació de les zones afectades per la DANA de 2024 ha tingut per a l'economia autonòmica. Una dada significativa al respecte és el de la desocupació. I és que el major descens en esta magnitud es va produir a la província de València, epicentre de la riuada, amb una baixada de 1.118 en el mes i de 14.058 en la suma anual.
Finalment, al desembre es van formalitzar 108.162 contractes en l'autonomia, la qual cosa implica una caiguda de 15.871 respecte a novembre de 2025, encara que un increment de 7.339 en relació amb el mateix mes de 2024, un període este últim completament condicionat per les conseqüències de la DANA d'octubre.
