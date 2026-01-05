CALENDARI
La costera de gener del València Basket
Els taronja afrontaran 10 partits en 24 dies, amb setmanes de doble partit d'Eurolliga i una altra amb la trobada ajornada contra el Saragossa
Pedro Martínez definix esta setmana com "una de les més difícils de l'any", però els motiva per a provar-se davant de grans reptes
La setmana que ve visitaran el Fenerbahçe i el Real Madrid, vigents campions de l'Eurolliga i la Lliga Endesa
Jorge Valero
El València Basket ha començat l'any mantenint el nivell de joc i resultats que està impressionant en la Lliga Endesa i en l'Eurolliga, però el calendari li ha posat per davant un repte majúscul amb un mes de gener carregat de partits i una setmana de màxima exigència, amb la visita a l'Estrella Roja a Belgrad, el dol contra el Mònaco en el Roig Arena i el València Basket - Unicaja que tancarà la setmana el dissabte a les 18.30.
Un partit que, a més, va haver de ser avançat per a quadrar el dilluns l'ajornat contra el Casademont Saragossa, per la qual cosa els taronja acabaran jugant quatre partits en set dies a partir d'este dimarts. Duels en els quals hauran de defendre el seu lideratge en l'Eurolliga d'una banda, mentres que contra Unicaja i Saragossa, els de Pedro Martínez tenen l'opció de superar el Real Madrid al capdavant de la Lliga Endesa si no fallen en cap partit, o en el cas que els blancs entropessen en la seua pròxima visita al MoraBanc Andorra i els taronja aconseguisquen almenys una victòria en els seus dos pròxims compromisos de lliga.
El mateix Pedro Martínez definix esta setmana com "una de les més difícils de l'any", però recalca també que "és una setmana molt bonica i ens agrada, així ens provem". Un missatge ambiciós d'un equip al qual li agrada assumir grans reptes i que, pensant partit a partit, està sent capaç de mantindre el seu alt rendiment malgrat la dificultat de compaginar les dos competicions.
Tres partits per setmana
Però al marge de la dificultat de l'actual setmana per al València Basket, els taronja hauran d'afrontar altres tres partits per setmana fins a final de mes, en una autèntica costera de gener per als de Pedro Martínez, que en l'única setmana en la qual no tenien partit d'Eurolliga hauran de jugar també el partit ajornat de Lliga Endesa.
Així, després dels dos primers partits de l'any contra el Surne Bilbao i el Baxi Manresa, el València BC haurà de jugar altres 10 partits en 24 dies tota una marató que comencen almenys amb tots els jugadors disponibles i, per tant, amb la possibilitat de fer rotacions i administrar descansos per a mantindre la intensitat actual en cada partit.
Visita als campions d'Eurolliga i Lliga Endesa
La setmana vinent, després del dol del dilluns contra el Saragossa, visitaran el Fenerbahçe en l'Eurolliga i el Real Madrid en la Lliga Endesa, els dos vigents campions de les dos competicions. El 20 de gener rebran el París Basketball i l'endemà passat rebran el Bayern Munic, abans d'acabar la setmana a domicili contra el Gran Canària en la Lliga Endesa. Els taronja tancaran el mes el 29 de gener rebent el Maccabi en l'Eurolliga, encara que el mateix 1 de febrer tornaran a jugar contra el Hiopos Lleida en la Lliga Endesa.
