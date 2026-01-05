Detingut a Sueca el presumpte autor d'un apunyalament a Oliva
L'avís que l'implicat era veí de la capital de la Ribera Baixa i que es podia desplaçar cap a allí va propiciar que s'instal·lara un dispositiu de seguretat amb controls en els accessos
La Policia Local de Sueca va detindre dissabte el presumpte autor d'un apunyalament ocorregut hores abans en la localitat d'Oliva, gràcies a un operatiu de busca activat de manera immediata després de rebre l'avís del cos policial d'este municipi de la Safor.
Segons fonts policials, després de produir-se l'agressió amb arma blanca a Oliva, la Policia Local d'esta població va informar els seus homòlegs de Sueca que el presumpte responsable dels fets era veí d'este últim municipi i que podria haver-se desplaçat cap a allí a bord d'un vehicle les característiques del qual van ser facilitades als agents.
Davant esta informació, la Policia Local de Sueca va posar en marxa de manera urgent un dispositiu de seguretat amb diversos punts de control en diferents accessos a la localitat. Va ser en un d'estos controls on els agents van localitzar el vehicle descrit i van procedir a identificar-ne l'ocupant, que coincidia amb la persona assenyalada com a presumpte autor de l'apunyalament.
L'individu va ser detingut en el lloc i posteriorment posat a la disposició de la Guàrdia Civil de Sueca, que s'ha fet càrrec de la investigació i de la instrucció de les diligències corresponents per a esclarir plenament els fets i determinar les responsabilitats penals.
Des dels cossos de seguretat s'ha destacat l'eficàcia de l'operatiu i la importància de la coordinació entre diferents forces policials, una col·laboració que ha permés actuar amb rapidesa i garantir la seguretat ciutadana, evitant una possible fugida del sospitós i reforçant la resposta davant fets greus que generen alarma social.
