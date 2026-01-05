Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Els Reis d'Orient desafien la pluja a les platges d'Alboraia

Els més menuts han pogut veure ses majestats, encara que la recepció s'ha traslladat a llocs a cobert

A Alboraia, els Reis d'Orient han sigut els més matiners. Ses Majestats han decidisc este matí passejar per les platges de Port Saplaya i Patacona, per a també rebre tots els xiquets i les xiquetes que viuen en eixos barris.

Melcior, Gaspar i Baltasar han desafiat la pluja i s'han acostat fins a les platges d'Alboraia per a poder compartir la il·lusió amb els més menuts. Això sí, com el més important és que els xiquets i les xiquetes estiguen bé, la tradicional recepció a l'aire lliure s'ha traslladat a zones a cobert. En concrets, ses majestats han pogut escoltar els més menuts en l'Edifici Singular, de la Patacona a les 10.30 h, i una hora més tard s'han traslladat al Centre Cívic (plaça de la Senyoria), de Port Saplaya.

Al costat dels xiquets i xiquetes, també estava l'alcalde d'Alboraia, Miguel Chavarria, i membres de la corporació municipal, que ha recordat que la màgia no acaba ací, perquè en la vesprada d'este dilluns 5 de gener, si la pluja ho permet, es farà la tradicional cavalcada pels carrers del nucli urbà a partir de les 18 hores.

