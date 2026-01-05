Ni el fred ni la pluja impedixen reservar els seients de la Cavalcada de Reis
Malgrat el mal oratge, nombroses persones reserven cadires per a la Cavalcada de Reis, amb l'objectiu d'assegurar un bon lloc per als xiquets en els carrers de la Pau i Sant Vicent
El mal oratge no ha impedit que nombroses persones hagen complit amb el ritual de reservar i adquirir les cadires de la Cavalcada de Reis. Tenen per davant almenys sis hores d'espera abans que comence a arribar el festeig pels carrers de la Pau i Sant Vicent, a canvi que els fills i nets disposen de primera línia.
La fórmula d'adquisició de cadires no és ni nominal ni numerada. De fet, alguns dels seients conserven adhesius d'altres esdeveniments. La fórmula consistix a arribar, agafar seients -amb peces, cintes, papers escrits o qualsevol altre suport- i esperar l'arribada dels venedors de les cintes-tiquet. Malgrat això, com no són localitats fixes, l'adquirent ha de quedar-se amb els seients agafats i contestar afirmativament quan algú recorre a la pregunta "Està reservat?".
El mal oratge fa encara més incòmoda l'espera, encara que en general ha tingut un efecte contrari: no s'hagut de matinar tant per a estar ja preparats. Perquè, a més, abans fins i tot que reservar cadires, es reserva "territori": l'espai, per exemple, entre les tanques i dos fanals, o un fanal i un arbre, es marca a l'espera que, ja al migdia, arriben els camions de la concessionària i es col·loquen les cadires.
En general hi havia un sentiment coincident: "val pagar més per no haver d'esperar", és a dir, la formació de sectors numerats o fins i tot llotges estil Batalla de Flors. Encara que és veritat que, tècnicament, les dificultats són majors que en l'Albereda, per ser en ple cor de la ciutat. La veritat és que és una litúrgia impagable per part d'aquells que es queden. "Enguany alguna beguda calenta i més roba", comentaven alguns dels presents, que, de totes maneres, celebraven que els cels s'hagen apiadat respecte a les previsions inicials.
