Nova temptativa per a revitalitzar la fonda de Barraix en plena serra Calderona
L'ajuntament i la diputació posen la catifa roja a declarar la zona "espai natural municipal". L'objectiu és impulsar la gestió privada d'un conjunt que fa anys que està restaurat i en desús
Estivella impulsa la recuperació d'un conjunt patrimonial de principis del segle XX després d'anys d'abandó
Estivella ha iniciat els tràmits per a declarar "espai natural municipal" l'entorn de Barraix, un pas definitiu per a la recuperació de tot este conjunt patrimonial i natural de principis del segle XX, en ple cor de la serra Calderona.
L'ajuntament compta amb el vistiplau de la Diputació de València, que ha atorgat una subvenció de més d'11.000 euros per a la redacció d'este projecte, que no sols arreplega la figura de protecció per a tot el paratge, sinó també l'actuació que s'hi vol dur a terme. Una intervenció que es busca des de fa dos dècades per a posar el lloc en valor i traure'l de l'oblit; un fet que finalment este govern ha aconseguit que torne a estar en els plans de la institució provincial.
Recuperació
La redacció ja ha començat i en esta es preveu la recuperació de la fonda, que va servir de centre d'estiueig de diverses famílies adinerades del país a principis del segle passat, però que fa quasi dos dècades que està abandonada. La idea és convertir-la en una alternativa d'hostalatge rural, ja que compta amb una cuina i un gran menjador en la part de baix, mentres que dalt estan les habitacions amb capacitat per a 20 o 25 persones.
L'estat actual d'esta masia és bo, tal com ha pogut apreciar la diputada provincial Reme Mazzolari en l'última visita que va fer a l'immoble. I és que l'edifici va ser rehabilitat per Diputació en 2007 i, encara que en 2013 va patir actes vandàlics que van posar potes enlaire les instal·lacions, la masia compta amb una bona salut estructural. Això últim, segons l'ajuntament, no implicarà molta inversió per a posar-la a punt, una asseveració que, segons el consistori, compartix la Diputació.
El conjunt es troba integrat per un altre immoble. Este una mica més xicotet, que se suposa que era la casa on vivia el guardià i la seua família, pretén convertir-se en una aula de la naturalesa en la qual s'explique la biodiversitat de l'entorn i de la serra Calderona, coronada pel pic del Garbí en esta zona. L'objectiu és atraure la visita de centres educatius, entitats interessades en esta activitat i famílies, però sobretot donar a conéixer la seua història i la seua riquesa natural-patrimonial juntament amb l'ermita, i la seua història.
Objectiu
La gran riquesa en flora i fauna de la zona ha portat a incloure en el projecte tot el bosc mediterrani que envolta este conjunt. Més de 100.000 metres quadrats, en els quals hi ha diferents espècies de plantes i animals, a més de sendes que ens porten a paratges de somni com és el mateix Garbí o l'ermita de Barraix o diferents miradors des d'on poder albirar part de la comarca del Camp de Morvedre. Una gran superfície arbrada de diferents propietaris com l'ajuntament, la mateixa Diputació i parcel·les privades de famílies de la localitat que s'han mostrat a favor de la protecció d'este entorn natural.
Interés empresarial
Es tracta d'una iniciativa publicoprivada en la qual l'ajuntament sol·licitarà també la participació de la Mancomunitat de la Baronia i en la qual ja estan interessades diverses empreses, principalment en l'explotació de la fonda com a hostalatge.
L'objectiu d'esta proposta d'intervenció i recuperació, que va arrancar en 2022 amb el compromís verbal de la diputació de dur a terme este projecte de posada en valor, tal com van posar de manifest llavors les visites de diversos diputats a la zona, és que este conjunt patrimonial i natural puga recuperar la seua activitat i l'esplendor que va adquirir a principis del segle XX. Però sobretot que no romanga per més temps tancat i exposat a actes vandàlics que incrementen la seua deterioració.
