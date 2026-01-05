Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Part amb final feliç en un portal d'Alcoi

Una dona dona a llum en el matí d'este dilluns en la porta d'un edifici amb ajuda de la Policia Local, i ha sigut traslladada juntament amb la seua nounada a l'hospital en bon estat per un SAMU

Una de les entrades a l'Hospital Mare de Déu dels Lliris d'Alcoi, en imatge d'arxiu

Una de les entrades a l'Hospital Mare de Déu dels Lliris d'Alcoi, en imatge d'arxiu / Juani Ruz

Jose A. Rico

Una dona ha donat a llum en el matí d'este dilluns en un portal d'Alcoi, amb ajuda de dos agents, i ha sigut traslladada juntament amb la seua nounada a l'Hospital Mare de Déu dels Lliris en bon estat. Esta circumstància ha fet que el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) haja mobilitzat una unitat del Servici d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU).

L'equip mèdic ha assistit passades les 9.00 hores la dona, de 31 anys, i el seu bebé, una xiqueta que ja havia nascut amb ajuda de dos agents de la Policia Local, procedint a tallar el cordó umbilical, a l'altura del número 106 del carrer Sant Mateu.

Les dos han sigut traslladades en bon estat al centre hospitalari d'Alcoi, segons han informat des del CICU i l'Ajuntament. Tot en una jornada marcada per la pluja i el fred, acabant el part en final feliç.

