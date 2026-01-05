Part amb final feliç en un portal d'Alcoi
Una dona dona a llum en el matí d'este dilluns en la porta d'un edifici amb ajuda de la Policia Local, i ha sigut traslladada juntament amb la seua nounada a l'hospital en bon estat per un SAMU
Jose A. Rico
Una dona ha donat a llum en el matí d'este dilluns en un portal d'Alcoi, amb ajuda de dos agents, i ha sigut traslladada juntament amb la seua nounada a l'Hospital Mare de Déu dels Lliris en bon estat. Esta circumstància ha fet que el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) haja mobilitzat una unitat del Servici d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU).
L'equip mèdic ha assistit passades les 9.00 hores la dona, de 31 anys, i el seu bebé, una xiqueta que ja havia nascut amb ajuda de dos agents de la Policia Local, procedint a tallar el cordó umbilical, a l'altura del número 106 del carrer Sant Mateu.
Les dos han sigut traslladades en bon estat al centre hospitalari d'Alcoi, segons han informat des del CICU i l'Ajuntament. Tot en una jornada marcada per la pluja i el fred, acabant el part en final feliç.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat declara dotze municipis turístics a la Comunitat Valenciana en 2025
- Dol en l’Ontinyent 1931 per la mort de l’exjugador Fernando Martín a Indonèsia
- Adeu a Enric Mestre, l’escultor que va convertir la ceràmica en art contemporani
- L’alcalde d’Almussafes després de declarar a Ferraz: “M’han assegurat que no hi ha cap prova en contra meua”
- La Universitat de València salva el llegat de la pintora Antonia Mir i tornarà al seu museu a Catarroja
- La granissolada de la Safor cobrix diversos termes d’una capa de gel
- Traficaven amb droga entre la Marina Alta i la Safor
- Benifairó recorda el seu antic col·legi amb emoció