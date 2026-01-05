València tanca 2025 amb una escalada de queixes per brutícia i soroll
Les queixes per neteja van augmentar un 38 % al juny i un 21% al juliol, i al setembre es van superar les 4.300 reclamacions
A l'octubre, les queixes per contaminació acústica quasi es van duplicar, amb un increment del 91 %
Redacción Levante-EMV
La regidora del Grup Municipal Socialista Elisa Valía ha advertit hui que València tanca l'any 2025 "en una situació profundament preocupant", marcada per "l'augment constant de les queixes veïnals" i per una "clara sensació de desgovern". Valía ha denunciat que la ciutat "està més bruta que mai", una realitat que, ha assenyalat, "estan denunciant de manera massiva els mateixos veïns i veïnes".
La regidora socialista ha detallat que durant 2025 s'han produït increments molt significatius en les queixes per falta de neteja, amb un augment del 38 % al juny i del 21 % al juliol, mentres que al setembre es van registrar més de 4.300 queixes. "Estem parlant de milers de reclamacions que reflectixen una situació d'insalubritat en molts barris i una gestió absolutament fallida dels servicis municipals", ha afirmat.
Valía ha subratllat que esta deterioració no es limita a la neteja viària. "Les queixes per contaminació acústica també s'han disparat sense que el govern municipal reaccione. Només a l'octubre, l'increment va ser del 91 %, pràcticament el doble que l'any anterior, i així i tot l'alcaldessa seguix sense prendre mesures", ha denunciat.
"La ciutat tanca 2025 pràcticament en situació de desgovern. Augmenten les queixes per brutícia, l'execució de les inversions és paupèrrima i no hi ha una sola política eficaç que corregisca el rumb. Mentrestant, la senyora Catalá està més preocupada pels seus problemes interns i pels seus interessos de partit que per governar València", ha criticat la regidora socialista.
Valía ha assenyalat a més que la "cara més dura" d'esta falta de gestió és la situació de la vivenda. "El cost de la vivenda a València ha marcat un increment interanual del 18,3 %, sis vegades per damunt de la inflació, una realitat que està asfixiant milers de famílies. La inacció del govern de María José Catalá està provocant un enorme sofriment en les llars valencianes, que veuen com es prioritzen els interessos d'empreses que especulen amb la vivenda mentres es pretén carregar eixos beneficis sobre l'esquena de la ciutadania", ha afirmat.
Finalment, l'edil ha conclòs que "el balanç de 2025 per a València no pot ser pitjor". “Més brutícia, més soroll, més queixes i menys inversió. Este és el resultat d'un govern que ha renunciat a gestionar la ciutat i que està deixant els veïns i les veïnes completament abandonats”, ha finalitzat.
