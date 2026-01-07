Els estrangers ja representen la mitat dels visitants de l’IVAM
El museu tanca 2025 amb un augment de públic respecte a l’any anterior en un exercici en el qual ha programat 13 exposicions
L’Institut València d’Art Modern (IVAM) tanca l’any 2025 amb un balanç de 13 noves exposicions i un programa que, tal com destaca la institució en un comunicat, ha inclòs tres grans mostres dedicades a noms fonamentals de l’escena artística espanyola, guardonats amb Premis Nacionals: Cristina García Rodero, Soledad Sevilla i Isidoro Valcárcel Medina, i l’exposició més gran a Espanya de Kara Walker, una de les artistes més importants de l’escena internacional.
Estes exposicions culminen un any en què l’IVAM va comptabilitzar 202.258 visitants al museu —més que l’any anterior, quan va comptabilitzar-ne 174.854—, que es manté com l’únic museu públic d’art de la Generalitat Valenciana amb entrada de pagament i activitats gratuïtes.
“L’IVAM tanca un any molt positiu amb un equilibri entre el panorama internacional, nacional i local. Entre estos, una aposta per artistes internacionals de la talla de Kara Walker, una nòmina d’autors de primera fila que dialoguen amb artistes valencians i l’atenció a creadors jóvens del context”, ha destacat la seua directora, Blanca de la Torre, sobre el programa, que “ha posat el focus en noves relectures de la col·lecció, en una exploració sobre l’univers dels fanzins i en l’art valencià dels anys cinquanta”.
Del total de visitants, un 48 % ha participat directament en les activitats públiques gratuïtes, com ara concerts, projeccions, tallers o visites, en línia amb l’aposta de l’IVAM per subratllar la seua faceta d’“institut” i espai d’investigació.
El 48 % dels visitants de les exposicions van ser estrangers i, tenint en compte el seu origen geogràfic, les nacionalitats que més han acudit a l’IVAM han sigut, per este orde, italians, alemanys i estatunidencs.
Els mesos amb més públic van ser agost, octubre i desembre, destacant l’exitós taller “Juguetoría” estival —espai de joc artístic per a primera infància en el museu—, o algunes dates amb programacions especials, com la Gran Nit dels Museus, el 17 de maig —que va comptar amb l’actuació d’Original Dixieland de Sedajazz—; o el carnestoltes estival de la Gran Nit de Juliol, que es va celebrar el 19 juliol.
Les hores de més afluència de visitants es van situar al matí, entre les 10 i les 12 hores, i en les franges d’accés gratuït, que són els diumenges durant tot el dia i els dimecres a la vesprada.
Un any marcat per fites
L’1 d’abril va tindre lloc un punt d’inflexió en l’IVAM, amb l’arribada a la direcció de Blanca de la Torre, que va accedir al lloc mitjançant un concurs públic internacional i un projecte basat en el patrimoni, la sostenibilitat i el territori. Dos eixos essencials més són la transdisciplinarietat i la internacionalització, que ja han pogut veure’s estos mesos.
Una de les fites amb les quals s’ha tancat l’any 2025 va ser el projecte “Rebrot”, una iniciativa conjunta entre l’IVAM i la Universitat de València que va arrancar amb la primera fase d’un projecte que reunix una selecció d’obres de l’IVAM afectades per la dana de sis artistes: Alberto Corazón, Miquel Navarro, Juan Asensio, Juan Carlos Nadal, Andreu Alfaro i Sanleón.
Quant a l’activitat expositiva, amb 13 exposicions temporals organitzades al llarg de l’any, va destacar, per nombre de visitants, “Cristina García Rodero. España oculta”, que reunix 157 imatges d’esta històrica sèrie que van convertir la fotògrafa de Puertollano (Ciudad Real) en tot un referent de la fotografia espanyola. La mostra es pot gaudir fins al 8 de febrer.
Així mateix, ha sigut de gran rellevància, amb àmplia repercussió nacional i internacional, “Kara Walker. Burning Village”, un recorregut per la trajectòria d’esta artista estatunidenca coneguda per l’ús distintiu de siluetes negres retallades. La mostra, concebuda i produïda pel Museu d’Art Contemporani d’Alacant (MACA), s’exhibix en l’IVAM fins al 22 de febrer.
Donacions i adquisicions
En el 2025, la col·lecció de l’IVAM va créixer amb la donació de tres obres de Soledad Sevilla per un valor superior als 250.000 euros. Així mateix, el museu va adquirir un total de setze obres de catorze dones amb un valor global d’un milió d’euros, incloses dos referents històriques de l’avantguarda com Marie Blanchard i Olga Sacharoff.
A elles se sumen peces de Carolina Caycedo, Sonia Navarro, Pilar Albarracín, Soledad Sevilla, Concha Jerez, Rocío Garriga, Gema Polanco, Greta Alfaro, Ana Esteve Reig, Ana Esteve Llorens, Mónica Jover i Laura Segura.
Programes públics i mediació
L’IVAM s’ha convertit en un referent per a les famílies per la seua programació dirigida a la infància, especialment per als bebés. Una de les novetats dels últims mesos és que estos espais, com l’anterior “Juguetoria”, ara estan també comissariats i no són simplement un lloc de joc, sinó un espai a on les idees de les exposicions s’expandixen, com el “Racó de llum”, a on els més menuts poden experimentar amb textures, llum i volums. També per a públic familiar van ser les activitats entorn dels fanzins o el taller “Quina dansa!”.
Entre les novetats de l’any, l’IVAM va presentar una sèrie d’iniciatives dins de la línia de museu amfibi, centrades en els paisatges naturals i cossos d’aigua vinculats històricament i socialment a la ciutat de València. Des d’esta visió es desenrotllaran diferents projectes curatorials i artístics.
L’equip de Programes Públics i Mediació de l’IVAM també va impulsar en 2025 el cineclub de l’IVAM; “Comissaris en sala”, un projecte per a mostrar el treball dels comissaris en el museu; recorreguts per les exposicions de la mà d’una soprano; un programa per a reflexionar sobre fenòmens naturals com l’eclipsi solar o un grup resident d’artteràpia.
Augment de la comunitat digital
En l’àmbit digital, l’IVAM manté la seua projecció a través de la pàgina web, amb més de 800.000 pàgines vistes, 220.000 persones usuàries noves i un creixement notable d’usuaris internacionals. La programació organitzada amb motiu de la Nit dels Museus, els concerts de “Posar la veu” i les activitats dirigides a públic infantil van generar pics de trànsit rellevants.
El principal mitjà pel qual el públic arriba a la pàgina és el trànsit directe, que prové de persones que escriuen directament la URL en el seu navegador, un indicador positiu de fidelització d’audiència i reconeixement de marca.
En xarxes socials, l’any es tanca amb un rendiment molt sòlid en visibilitat i abast, impulsat per contingut orgànic i interés genuí, no per dinàmiques virals artificials. Instagram es consolida com a canal principal clau de difusió digital, amb un augment del 15 % de seguidors. La peça més vista de l’any va ser un vídeo protagonitzat per l’artista Cristina García Rodero que va generar més de 13.000 interaccions amb la publicació.
TikTok es consolida com un canal de gran abast i descobriment, amb una audiència jove, creixement sostingut de seguidors i una xifra d’1.100.000 espectadors totals.
El suport del públic també es va manifestar a través de les ressenyes de Google, que han augmentat un 31 %; tres de cada quatre comentaris valoren l’experiència en l’IVAM amb cinc estreles.
