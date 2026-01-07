Gilet minimitza els riscos d’un barranc després d’una dècada d’espera
Les brigades forestals actuen per fi en un dels trams en pitjor estat de Sant Esperit
Després de quasi una dècada, les brigades forestals han actuat en el barranc de la Maladitxa de Gilet, en un dels trams en pitjor estat. Malgrat que l’Ajuntament ha sol·licitat la intervenció en tota la seua extensió, les actuacions es realitzen per trams, i en este, concretament, no s’entrava des de feia més de 10 anys, malgrat la proximitat amb zones habitades i el risc que comporta el seu mal estat. “Fa dos anys es va netejar un tram, però este estava en molt males condicions”, explicava l’alcalde, Salva Costa.
Es tracta d’una intervenció de diverses setmanes que s’ha centrat en la neteja i el condicionament del llit i l’entorn d’este, una actuació per a la prevenció d’inundacions, així com incendis forestals, atesa la vegetació que l’envolta. “El principal problema està en la quantitat de vegetació que acumula, sobretot canyar i plantes invasives, que suposen un parapet per a la circulació de l’aigua, una situació que, en cas de no solucionar-se, pot generar situacions de risc i, fins i tot, inundacions, i més tenint en compte la seua proximitat a zones residencials, a les quals està apegada”, afegia l’alcalde.
Actuació
A més del fet que l’objectiu és mantindre’l net per a la temporada de pluges, cal tindre en compte que el barranc està immers en la serra Calderona i que forma part de la zona forestal, amb una presència important de massa arbòria, que, sense una actuació en esta, “el barranc mateix pot actuar com a gasolina en un possible incendi forestal i posar en perill centenars de veïns i la biodiversitat del parc natural”, insistia Costa, que mostrava la seua satisfacció per l’execució d’este pla de prevenció d’incendis de la Diputació.
El tram en el qual s’actua, per part de les brigades forestals, està apegat a un dels restaurants més coneguts de la zona de Sant Esperit, i d’ací, es neteja i condiciona la part alta i la part baixa, per la zona posterior del circuit de pump track.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat declara dotze municipis turístics a la Comunitat Valenciana en 2025
- Detingut a Sueca el presumpte autor d'un apunyalament a Oliva
- Adeu a Enric Mestre, l’escultor que va convertir la ceràmica en art contemporani
- Carreteres afectades a València pel temporal de neu
- L’alcalde d’Almussafes després de declarar a Ferraz: “M’han assegurat que no hi ha cap prova en contra meua”
- La Universitat de València salva el llegat de la pintora Antonia Mir i tornarà al seu museu a Catarroja
- Nova temptativa per a revitalitzar la fonda de Barraix en plena serra Calderona
- Traficaven amb droga entre la Marina Alta i la Safor