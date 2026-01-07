Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Lluca, la Sibèria de Xàbia, comença el dia feta gel

La matinada glacial ha deixat quasi 4° sota zero a Castell de Castells i -3° en la partida xabienca a on la inversió tèrmica afona les temperatures

Un toll congelat en la partida de Lluca de Xàbia

Un toll congelat en la partida de Lluca de Xàbia / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Gel i rosada blanca. Els tolls de les pluges d’estos dies passats han començat el dia congelats en la partida de la Lluca. Esta partida s’ha guanyat merescudament l’apel·latiu de la Sibèria de Xàbia. Fa un fred que pela. La inversió tèrmica, eixe fenomen que consistix en el fet que una massa d’aire fred es queda enganxada a terra, provoca que la Lluca marque temperatures sota zero que tracten braç a braç amb les del gèlid interior de la Marina Alta.

Esta matinada, de fet, el fred més glaçador s’ha viscut a Castell de Castells, a on el termòmetre ha marcat 3,9 graus sota zero (dades d’Avamet). Fred glacial. Però la Lluca no ha restat a la saga. Ha arribat als 3° sota zero (Meteoxàbia). I això que esta partida està prop de la mar, que sempre tempera. Però la Marina Alta és de contrastos (també tèrmics). I esta partida de Xàbia és una xicoteta Groenlàndia, una “illa” d’independència tèrmica.

Los fragmentos de hielo de los charcos; al fondo, el Montgó, ya &quot;encendido&quot; por el sol

Els fragments de gel dels tolls; al fons, el Montgó, ja “encés” pel sol / A. P. F.

Sota zero també a la Vall d’Alcalà

El dia és ras, solejat. No obstant això, el sol, una bombeta brillant, però tèbia, no acaba de caldejar el matí. Les primeres hores del dia són fredes, d’abrigar-se fins a les orelles. Al migdia, ja es notarà l’efecte reconfortant dels rajos del sol. Altres punts de l’interior de la Marina Alta també han despertat sota zero. A Beniaia, a la Vall d’Alcalà, el termòmetre ha marcat 2,4° negatius.

Si el Nadal ha sigut plujós amb totes les forces, ara arriba el cru, crudíssim hivern.

