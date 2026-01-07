La Malva distingix amb el seu Guardó d’Or el professor i editor alzirenc Enrique Juan Redal
La comissió pretén reconéixer una trajectòria intel·lectual i professional de gran rellevància en els àmbits de l’educació, l’edició i la divulgació cultural
L’Associació Cultural Falla Plaça Malva d’Alzira ha decidit atorgar el Guardó d’Or 2026 a Enrique Juan Redal, professor i editor, en reconeixement a una trajectòria intel·lectual i professional de gran rellevància en els àmbits de l’educació, l’edició i la divulgació cultural.
Nascut a Alzira, concretament en la plaça de la Malva, Enrique Juan Redal és catedràtic d’institut i professor del màster d’Edició de la Universitat Complutense de Madrid. Al llarg de la seua carrera, ha ocupat responsabilitats destacades com a director general i director global de continguts de l’editorial Santillana, així com de director del setmanari El País de los Estudiantes, vinculat al diari El País.
És autor de nombrosos llibres de text i de més de trenta estudis d’història social. En l’actualitat, forma part dels consells assessors de revistes de prestigi com ara Cuadernos de Pedagogía i Saó, impartix classes en la Universitat Popular d’Alaquàs i col·labora habitualment amb articles en Levante-EMV i en la revista Saó. A més, dirigix les revistes d’investigació Quaderns d’investigació d’Alaquàs i Memòria popular i patrimoni.
Des de l’any 2019 coedita la revista del Devallament de la Creu d’Alzira, contribuint activament a la preservació i difusió del patrimoni cultural i històric de la ciutat. Recentment, ha sigut nomenat fill adoptiu d’Alaquàs, un reconeixement més a la seua implicació cívica i cultural.
L’acte d’entrega del Guardó d’Or 2026 tindrà lloc el dimecres 4 de febrer, a les 19:30 hores, en la Casa de la Cultura, dins dels actes programats de la XXXIV Setmana Cultural de la Malva.
Amb este guardó, la Falla Malva vol reconéixer no només una trajectòria professional exemplar, sinó també el vincle profund d’Enrique Juan Redal amb Alzira i, de manera especial, amb la plaça de la Malva, espai que forma part de la seua memòria vital i col·lectiva.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat declara dotze municipis turístics a la Comunitat Valenciana en 2025
- Detingut a Sueca el presumpte autor d'un apunyalament a Oliva
- Adeu a Enric Mestre, l’escultor que va convertir la ceràmica en art contemporani
- Carreteres afectades a València pel temporal de neu
- L’alcalde d’Almussafes després de declarar a Ferraz: “M’han assegurat que no hi ha cap prova en contra meua”
- La Universitat de València salva el llegat de la pintora Antonia Mir i tornarà al seu museu a Catarroja
- Nova temptativa per a revitalitzar la fonda de Barraix en plena serra Calderona
- Traficaven amb droga entre la Marina Alta i la Safor