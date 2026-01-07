Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Malva distingix amb el seu Guardó d’Or el professor i editor alzirenc Enrique Juan Redal

La comissió pretén reconéixer una trajectòria intel·lectual i professional de gran rellevància en els àmbits de l’educació, l’edició i la divulgació cultural

Enrique Juan Redal

Enrique Juan Redal / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

L’Associació Cultural Falla Plaça Malva d’Alzira ha decidit atorgar el Guardó d’Or 2026 a Enrique Juan Redal, professor i editor, en reconeixement a una trajectòria intel·lectual i professional de gran rellevància en els àmbits de l’educació, l’edició i la divulgació cultural.

Nascut a Alzira, concretament en la plaça de la Malva, Enrique Juan Redal és catedràtic d’institut i professor del màster d’Edició de la Universitat Complutense de Madrid. Al llarg de la seua carrera, ha ocupat responsabilitats destacades com a director general i director global de continguts de l’editorial Santillana, així com de director del setmanari El País de los Estudiantes, vinculat al diari El País.

És autor de nombrosos llibres de text i de més de trenta estudis d’història social. En l’actualitat, forma part dels consells assessors de revistes de prestigi com ara Cuadernos de Pedagogía i Saó, impartix classes en la Universitat Popular d’Alaquàs i col·labora habitualment amb articles en Levante-EMV i en la revista Saó. A més, dirigix les revistes d’investigació Quaderns d’investigació d’Alaquàs i Memòria popular i patrimoni.

Des de l’any 2019 coedita la revista del Devallament de la Creu d’Alzira, contribuint activament a la preservació i difusió del patrimoni cultural i històric de la ciutat. Recentment, ha sigut nomenat fill adoptiu d’Alaquàs, un reconeixement més a la seua implicació cívica i cultural.

L’acte d’entrega del Guardó d’Or 2026 tindrà lloc el dimecres 4 de febrer, a les 19:30 hores, en la Casa de la Cultura, dins dels actes programats de la XXXIV Setmana Cultural de la Malva.

Amb este guardó, la Falla Malva vol reconéixer no només una trajectòria professional exemplar, sinó també el vincle profund d’Enrique Juan Redal amb Alzira i, de manera especial, amb la plaça de la Malva, espai que forma part de la seua memòria vital i col·lectiva.

