Sorteig de Reis
El primer premi del sorteig de Reis repartix més de 10 milions en 21 municipis valencians
El número 06703 rega de milions localitats com Castelló de Rugat, Quart de Poblet i Manises, en un sorteig en el qual els valencians han invertit 123 milions d’euros a la recerca de la fortuna
Els Reis Mags, el tortell… I el sorteig de Reis. El sorteig d’este dimarts va tancar amb brillantor un Nadal que ha acabat en gran en 21 municipis valencians, a on el primer premi, amb el número 06703, va deixar almenys 10,4 milions d’euros, a l’espera de conéixer tots els números venuts.
Als qui més va somriure la sort va ser als veïns i veïnes de Castelló de Rugat (la Vall d’Albaida). Amb només 2.600 habitants, el municipi va rebre una injecció de més de 4 milions d’euros. El focus de la celebració va ser l’administració El Trébol de la Suerte, situada en l’avinguda Camí Reial, a on es van vendre 20 dècims en finestreta.
Alberto Bautista Martínez, que va assumir la gestió del negoci familiar fa a penes mig any, no podia ocultar la seua emoció entre botelles de cava. “Estem molt contents. Este és un municipi xicotet i els diners han d’estar en la zona, els hem venuts a particulars”, celebrava el loter davant dels mitjans. Es tracta del premi més important en la història d’esta administració, oberta des de 1981. La sort en el poble es va completar amb un altre dècim venut per terminal en una multitenda de barri regentada per Miriam Tarrasó, que assegurava que, encara que en fora només un, “això dona molta alegria”.
Eufòria a Quart de Poblet i Manises
A l’Horta Sud, l’administració número 2 de Quart de Poblet, coneguda com a Sant Onofre, va repartir 2 milions d’euros (10 dècims). José María Lledines Ruiz, gerent de l’establiment, descrivia perfectament el sentiment del seu equip: “Fixa’t! Tremolem com una fulla”. Per a esta administració, este premi suposa el seu particular triplet, ja que és la tercera vegada que repartix la grossa d’este sorteig. “Segurament és algú del poble, algú conegut que vegem pel carrer”, vaticinava el loter amb esperança.
Molt a prop, a Manises, la llegenda del “poble de la sort” continua creixent. En esta ocasió han sigut 1,4 milions d’euros repartits en set dècims. El seu gerent també compartia eixa adrenalina única: “Encara tinc els pèls de punta. Donar la grossa és el millor regal de Reis; són set famílies que hui han rebut una alegria indescriptible”.
En la loteria de Nadal també van tindre la sort de repartir quatre grans premis en esta mateixa administració de loteria.
Alegria en la “zona zero”
Ahir, la sort també es va deixar veure a Alfafar, a on el primer premi del sorteig extraordinari de Reis 2026 ha recaigut en una xicoteta administració de loteries mixta. Situada en el carrer Julio Colomer —i en plena zona zero de la dana—, el regal que ha revelat el número 06703 ha sigut notori: 800.000 euros repartits en quatre dècims venuts allí mateix, en finestreta. Un gir del destí carregat de simbolisme que, a més de molta il·lusió, ha servit per a retornar l’esperança a un veïnat que encara cicatritza les ferides causades per l’aigua i per a demostrar que, a vegades, la sort també sap arribar a on més falta fa.
Esta administració, oberta des de fa només tres anys i regentada per José Hernández, va patir greument les conseqüències del temporal, motiu pel qual la notícia d’este primer premi s’ha viscut amb especial emoció entre els responsables de l’establiment. “Sentim que és una ajuda per a la gent de la zona”, confessa el seu propietari, visiblement emocionat.
Premis repartits per tota la Comunitat
La fortuna del 06703 no es va detindre ací. Municipis com Gavarda, Oliva i Dénia van sumar 200.000 euros cada un amb la venda d’un dècim.
També a la Vall d’Albaida, la Pobla del Duc va rascar un pessic de 200.000 euros. En el Bar Monterrey-La Pista, els seus propietaris Rubén i Xelo Navarro van despatxar un dècim per terminal. Encara que en el bar es respirava normalitat durant la jornada de treball, el premi se suma a la llista de fites d’un establiment que ja va repartir fortuna amb l’Euromilions en 2016.
En total, el número premiat s’ha deixat veure en 21 localitats de la Comunitat Valenciana, incloent-hi punts de les províncies d’Alacant i Castelló com Benidorm, Elx, Borriana o Onda, fet que confirma que, almenys enguany, els valencians som els favorits de la sort en l’inici de l’any.
El primer premi del sorteig de Reis també va deixar un bon pessic en la província d’Alacant, a on es van vendre set dècims per valor d’1,4 milions d’euros en sis municipis: Dénia, Alacant, Sant Joan, Benidorm, Sant Vicent del Raspeig i San Miguel de Salinas. Un per població, excepte dos a Sant Vicent.
La sort tampoc va passar de llarg en la província de Castelló, a on es van vendre dècims a Castelló de la Plana, Borriana, l’Alcora, Onda i Benicàssim. Es dona la circumstància que tots els dècims agraciats en la província van ser venuts per terminal, per la qual cosa, de moment, no es coneix el nombre de bitllets venuts.
864 milions facturats
En la província de València, les dades provisionals indiquen una facturació total de 70.308.500,00 euros. Encara que s’ha registrat un descens del 3,91 % en comparació amb l’any anterior, el compromís dels valencians amb la sort continua sent molt elevat. De fet, cada habitant de la província ha invertit una mitjana de 25,44 euros en este sorteig, una xifra que els situa com els més actius de tota l’autonomia quant a gasto per persona.
Per la seua banda, la província d’Alacant ha aportat la nota de creixement en el nostre territori este 2026. Amb unes vendes de 41.361.320,00 euros, la província ha experimentat un increment de l’1,10 % respecte a l’exercici anterior. El gasto mitjà per habitant entre els alacantins s’ha situat en 20,34 euros, xifra que consolida una tendència positiva en la participació d’este sorteig de Reis.
En el nord de la Comunitat, Castelló ha facturat un total d’11.249.180,00 euros. La província ha viscut un lleuger retrocés de l’1,41 % en les seues vendes totals, amb un gasto per habitant que arriba als 17,92 euros. En conjunt, la Comunitat Valenciana ha mobilitzat un total de 122.919.000,00 euros, la qual cosa suposa un gasto mitjà autonòmic de 22,66 euros per persona, superant amb escreix la mitjana de gasto de la resta del país.
Mirant al panorama nacional, el sorteig de Reis ha facturat a tot Espanya un total de 864.682.360 euros, la qual cosa representa un creixement global de l’1,24 %. Mentres la mitjana de gasto per habitant a Espanya és de 17,60 euros, els valencians continuen demostrant que la il·lusió per este sorteig —que enguany celebra 263 anys d’història— està per damunt de la mitjana. A més, cal recordar que “part d’estos beneficis retornen a la societat a través de la labor social de Loteries, que anualment ajuda un milió de persones vulnerables”, explica Loteries i Apostes de l’Estat.
