Transport públic a València
Retards i cancel·lació de trens en quatre línies de metro en el primer dia després de les vacacions
Una avaria en la catenària d’Àngel Guimerà ha obligat a utilitzar només una via en lloc de les dos que hi ha, la qual cosa genera un embut en el pas de trens
Una avaria en una catenària de l’estació d’Àngel Guimerà, a València, està provocant un autèntic caos d’horaris en les línies 3, 5, 7 i 9 de metro, que des de primera hora de hui, dimecres 7 de gener, patixen nombrosos problemes, tants que “hi ha supressions parcials o totals” de trens en alguns trams, segons han indicat fonts de Metrovalencia.
El problema s’ha detectat este matí i, per qüestions de seguretat, s’ha optat per utilitzar únicament una via, la qual cosa està ocasionant un embut en el pas de trens en una de les principals estacions de metro de la ciutat. Per eixe punt discorren les línies 3, 5, 7 i 9 de Metrovalencia, a més de facilitar l’enllaç amb les línies 1 i 2.
“El servici de trens està funcionant amb poc menys de la mitat de la seua capacitat”, han admés des de Metrovalencia, la qual cosa està generant nombrosos retards i cancel·lacions en els horaris habituals.
L’escenari que està deixant esta incidència és el d’unes andanes plenes a vessar en el primer dia de tornada a classe i el treball després de les vacacions de Nadal, tant en l’estació afectada com en quasi tot el traçat de les línies afectades.
Quan se solucionarà
El problema persistirà durant bona part d’esta jornada, perquè és complicat reparar l’avaria detectada en la catenària d’Àngel Guimerà. “S’ha intentat a primera hora, però no s’ha pogut, i, per a garantir la seguretat, s’ha decidit usar només una via en les primeres hores del matí”, expliquen des de Metrovalencia.
L’objectiu ara “és intentar salvar com es puga l’hora punta i, a partir de les 9.30 o 10.00 h, començar a reparar”, perquè “serà necessari tallar el subministrament elèctric en les catenàries de l’estació d’Àngel Guimerà” per a solucionar definitivament la incidència.
Mentres arriba eixe moment, des de Metrovalencia s’estan “habilitant trens addicionals” en sentit cap a Alboraia i Avinguda del Cid per a intentar donar més servici i traure gent de les andanes. Encara així, els usuaris asseguren que les estacions estan “repletes de viatgers” i que els trens, quan arriben, “rebentaran”.
Finalment, fonts del suburbà han indicat que els tècnics han decidit “reparar sense necessitat de tallar” el subministrament elèctric en les catenàries, per la qual cosa la situació actual “es mantindrà fins a recuperar la via afectada perquè puguen passar els trens”.
Una vegada que això ocórrega, el servici i l’horari de pas dels combois tornaran a la normalitat.
Dia de nervis
La greu incidència registrada hui en el servici de metro coincidix amb el primer dia de tornada a la rutina després de les vacacions de Nadal, amb molts universitaris a més en període d’exàmens, per la qual cosa les escenes de nerviosisme han sigut la tònica habitual este matí en les andanes del metro.
De moment es desconeix fins quan es prolongarà la situació, ja que l’avaria pot tardar diverses hores a reparar-se.
Així, els retards i les cancel·lacions en les línies 3, 5, 7 i 9 s’allargaran hui diverses hores, fins que el problema en la catenària d’Àngel Guimerà estiga solucionat i l’horari de pas dels trens torne a la normalitat.
