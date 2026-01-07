Temporal de fred
La tercera matinada gèlida deixa els termòmetres a quasi 0 graus en el litoral
L’Aemet activa un avís groc per temperatures baixes des de la nou de la nit de dimarts a les nou del matí de dimecres en l’interior de les tres províncies
La massa de fred polar àrtic deixa, este dimecres, la tercera matinada gèlida amb temperatures sota zero en gran part de la Comunitat Valenciana. En l’interior, els termòmetres cauran fins als sis graus negatius, segons les previsions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), després d’una mínima de -7 graus a Ademuz dimarts, que la xarxa de l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) va rebaixar encara més amb els -8,8 graus registrats a Vilafranca. Però en el litoral i prelitoral serà, sens dubte, la matinada més gèlida, perquè, en molts punts, el termòmetre arribarà —o fregarà— els zero graus.
Davant d’esta situació, l’Aemet activa un avís groc per temperatures mínimes entre les nou de la nit de dimarts i les nou del matí de dimecres en l’interior sud de la província de València i l’interior nord d’Alacant i Castelló; en estos punts, el mercuri podria caure fins als sis graus sota zero. En 12 localitats d’estes comarques, les màximes es van quedar en valors negatius durant tot el dimarts.
A 0 graus en el litoral
Segons les previsions, les temperatures mínimes tendiran a descendir lleugerament en punts del litoral, és a dir, que la matinada i la primera part del matí seran més fredes que el dimarts; mentres que, en l’interior de la mitat sud, ascendiran lleugerament. Com s’observa en el mapa de temperatures mínimes compartit per l’Aemet en les seues xarxes socials, les gelades i la franja amb mínimes d’entre -2 i 0 graus s’acosta al litoral en les tres províncies, per la qual cosa podrien donar-se valors negatius quasi en la platja.
A València, la mínima prevista per a este dimecres —a última hora de la vesprada de dimarts— és d’un grau. Si la gelada és un poc més intensa i el termòmetre cau per davall de 0, serà la primera vegada en 15 anys amb temperatures sota zero en la ciutat. L’última vegada va ser el 24 de gener de 2011, jornada en què la mínima va caure fins als 0,4 graus negatius. De fet, segons els registres de l’Aemet, en este primer quart del segle XXI, només hi ha hagut set ocasions en les quals València ha registrat temperatures negatives en l’estació meteorològica de Vivers.
Un dia de Reis amb -8,8 graus
La Comunitat Valenciana encadena tres matinades gèlides. Dimarts, els termòmetres es van desplomar fins als 8,8 graus negatius a Vilafranca, en la comarca dels Ports, amb una sensació tèrmica de -9,1 graus, segons els registres d’Avamet. Més d’un centenar de les seues estacions van registrar valors negatius, des de Morella (-7,4°), passant per Requena (-5,9°) i fins a Ayora (-4,9°). L’Aemet, per la seua banda, va deixar la mínima més baixa a Ademuz, amb set graus negatius, Castellfort (-6,6°) i Fredes (-6,5°). En el prelitoral, també va haver-hi valors negatius, com els -1,3 graus registrats a Llíria.
La humitat en l’ambient, a primera hora del dia, ha fet desplomar encara més la sensació de fred, amb sis municipis amb temperatura percebuda per davall dels 10 graus negatius, que va arribar als -12,6 graus a la Pobla de Benifassà, a on ja dilluns es va registrar la mínima més significativa, amb 7,3 graus negatius. En molts punts, a més, l’arreplega dels regals de Reis va estar marcada pel fred, per molt de fred, perquè els termòmetres marcaven -5,7 graus a Confrides a les onze del matí, -5,5° a Villena o -5,1° a Alcoi.
Temperatures en ascens
Amb la fi de l’avís groc a les nou del matí, es pot donar per acabat l’episodi gèlid a la Comunitat Valenciana. Durant els pròxims dies, les temperatures pujaran i, encara que pot haver-hi valors sota zero en punts de l’interior, tant les màximes com les mínimes ascendiran notablement. Dijous se superaran els 15 graus en tot el litoral i els 10 graus en la majoria de l’interior, amb mínimes de set i dos graus, respectivament. Un dia després, divendres, les màximes poden arribar als 18 o 19 graus en la costa i als 13 en l’interior, amb mínimes de 10 i 5 graus, respectivament.
