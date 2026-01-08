Bioparc extrema les mesures per a protegir els animals de l’onada de fred
Les cries i els primats són els més sensibles a les temperatures baixes
Bioparc València ha activat mesures extraordinàries per a protegir les diferents espècies del brusc descens tèrmic d’estos dies. Caldos calents per a primats, llits calefactats, fonts de calor en recintes interiors i exteriors o vigilància de les cries són essencials. Un pla que s’aplica de manera anticipada i que s’articula entorn de tres eixos fonamentals: l’alimentació, l’atenció diària i els sistemes de regulació de la temperatura. L’excel·lent clima solejat de València afavorix que els animals puguen gaudir de les seues instal·lacions exteriors a la vista dels visitants.
Assegurar el benestar de més de 6.000 animals de 150 espècies distintes és el repte al qual s’enfronta diàriament l’equip de Bioparc València i que estos dies, davant de l’onada de fred que assota Europa, implica la posada en marxa d’accions excepcionals. Alguns animals com els simis són especialment sensibles per les seues característiques biològiques i, a més, és vital extremar la precaució amb les cries, com és el cas dels elefants Makena i Malik, els ximpanzés Djibril, Cala i Ekon o el “bebé rinoceront” Kairu.
La cuina d’animals fa olor de l’apetitós caldo de verdures que, en un calder enorme, es prepara cada matí per a goril·les i ximpanzés i que s’oferix al llarg del dia al costat d’altres begudes com ara infusions. Este “extra” reconfortant complementa l’alimentació d’hivern amb més aportació energètica, que s’aplica de manera generalitzada i preventiva al començament de la tardor i que té com a objectiu enfortir el sistema immune. L’enfocament en la nutrició és bàsic en la salut i el personal veterinari dissenya de manera individualitzada les dietes i inclou, quan és necessari, suplements naturals i vitamines.
Sistemes de calefacció
El disseny de Bioparc incorpora els sistemes de calefacció adaptats a les necessitats de les espècies i que es reforcen davant de la situació meteorològica actual. A la nit, quan es donen les temperatures mínimes, els animals descansen en les seues instal·lacions interiors, a on gaudixen dels ambients caldejats. Les girafes disposen de radiadors enormes, als quals s’afigen sòls radiants per a crear “llits” calefactats per a elefants, goril·les o ximpanzés. S’utilitzen llums especials per a temperar els recers d’antílops nascuts fa poc i els habitacles a on hibernen les tortugues. Respecte als recintes exteriors, hi ha habilitades fonts de calor per a establir zones de comoditat calorífica, això beneficia tant simis grans com cocodrils o l’hipopòtam pigmeu. L’hipopòtam comú gaudix tot l’any d’aigua per damunt de 20 °C, a l’hivern calfada de manera artificial, com també els hàbitats aquàtics de les dos subespècies de cocodril que alberga el parc, el del Nil i el poc conegut “nan”.
L’excel·lent clima de València, amb la prevalença del sol, afavorix que, fins i tot en jornades tan extremes, durant el matí, les condicions tèrmiques siguen adequades perquè els animals aprofiten els espais a la vista dels visitants. El personal encarregat de cuidar els animals seguix les recomanacions dels organismes internacionals, amb els protocols que indiquen els rangs de temperatures i actuacions tècniques segons les espècies. En este sentit, la revisió mèdica dels termòmetres marca el moment en el qual disposen d’accés a estes àrees perquè puguen triar a on romandre.
D’altra banda, el subministrament de l’energia requerida en estes atencions seguix els criteris de sostenibilitat de Bioparc, perquè gran part prové d’elements propis com ara panells solars i la caldera de biomassa.
