Els danys en béns públics ja absorbixen un terç dels 1.200 milions gastats en la reconstrucció
Algemesí registra el nombre més alt d’infraestructures danyades, amb una injecció de 136,55 milions per part del Govern d’Espanya
Una quinzena d’immobles continuen tancats des de la riuada
Després de les primeres setmanes de neteja de carrers i vivendes coberts de fang per la dana del 29 d’octubre, l’atenció es va centrar en la rehabilitació de cases i comerços, una situació que va deixar per a fases posteriors la recuperació d’edificis i espais públics, incloses places i jardins, en molts municipis afectats per la tràgica riuada. 436 dies després d’aquella catastròfica jornada, encara hi ha dependències municipals sense obrir al públic o sense reconstruir, entre les quals destaquen instal·lacions esportives o espais culturals.
El Govern d’Espanya es va comprometre a assumir el cost de reconstrucció de totes les infraestructures municipals afectades per la dana. Els ajuntaments ja han tornat a obrir algunes d’estes dependències, però, en altres casos, encara es troben elaborant les memòries tècniques necessàries per a poder dur a terme les reparacions.
El 32 % de la factura de la dana a la Ribera correspon a esta mena d’infraestructures, segons s’arreplega en el visor InfoDana que el Govern d’Espanya va activar per a conéixer les inversions que l’executiu nacional està duent a terme en cada un dels municipis afectats. El Govern ja ha invertit més de mil dos-cents milions d’euros en la comarca (1.223.678.694,76 €, és a dir, el 15 % de les ajudes totals en tot el territori, o, en altres paraules, una inversió diària de 2,8 milions d’euros), que es corresponen als pagaments del Consorci de Compensació d’Assegurances, el cost de les infraestructures afectades, la reparació del cicle de l’aigua i obres en llits, l’atenció a persones afectades i les ajudes a l’agricultura i a les empreses, treballadors i autònoms. Del total, més de tres-cents noranta-sis milions d’euros (396.050.241,47 €) s’han destinat a reparar els immobles municipals danyats per l’aigua i el llot. En altres paraules, un de cada tres euros invertits pel Govern s’assigna a esta mena d’edificis.
Algemesí és la localitat que concentra el nombre més gran d’infraestructures danyades per la riuada. En este cas, els danys ascendixen a 136,55 milions d’euros, la qual cosa representa un 34,5 % del total. En esta localitat, huit edificis encara no tenen data de reobertura davant dels danys greus i els tràmits burocràtics, i ascendixen a una quinzena en tota la comarca. La majoria es troben en el barri del Raval, el més colpejat per la tragèdia, i en alguns casos s’hauran de derrocar o construir en altres punts. El consistori haurà de tornar a construir l’escola infantil municipal Sis Xiquets o el centre de participació ciutadana i la biblioteca, que s’unificaran al costat d’altres edificis per a optimitzar recursos. L’alumnat del CEIP Carme Miquel també va ser reubicat després de la tragèdia a l’espera que es construïsca el col·legi nou. A estos edificis se sumen els dos teatres i la biblioteca. La piscina coberta, per la seua banda, s’ha reobert recentment, mentres que l’aparcament subterrani es reobrirà en març. El Govern ha invertit, en total, 507,034 milions d’euros en este municipi.
L’Alcúdia és el segon municipi amb més infraestructures afectades pel desbordament del riu Magre a la Ribera. En este cas, el Govern d’Espanya ja ha invertit 38,4 milions d’euros per a edificis públics. En esta localitat, encara hi ha dos immobles municipals tancats a l’espera d’executar les obres. El consistori va sol·licitar recentment que s’actue mitjançant un contracte d’emergència en l’edifici social del barri de Montortal, en el qual es duen a terme accions per als xiquets en risc de vulnerabilitat alta. A este se suma l’Àgora Jove, a on se celebren activitats juvenils, que han hagut de ser reprogramades en altres espais. En este municipi, ja s’han destinat 147,74 milions d’euros, segons el visor del Govern.
Real i Montserrat són els altres municipis amb més inversió per a reparar edificis i infraestructures públiques. En estos casos, disposen de 32,4 milions i 28,19 milions d’euros respectivament. Alzira, per la seua banda, concentra prop de 24 milions d’euros dels 65 milions assignats conjuntament. A pesar que la localitat té oberts tots els seus edificis, la quantitat d’espais públics afectats eleva les xifres a esta quantitat.
Poliesportius
Als centres culturals i socials tancats se sumen alguns espais esportius. Alginet concentra, en este cas, la major part dels danys, ja que el pas del tornado va afectar greument la piscina i la zona esportiva. El Govern d’Espanya ha destinat, en este cas, 25,15 milions d’euros per a reparar estes infraestructures. Com ja va informar este diari, la reconstrucció de la zona esportiva es prolongarà prop de 18 mesos, per la qual cosa podrà estar reobert a mitjan 2027, encara que es preveu que el públic puga tornar a gaudir de la zona de bany a l’estiu de 2026. El cost ascendix a 7,2 milions d’euros.
