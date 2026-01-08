La grip satura els hospitals a l’espera d’un segon pic de contagis després de Nadal
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, assenyala que l’ocupació hospitalària se situa entre el 90 i el 95 %
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha assenyalat que l’evolució de la grip està complint els paràmetres previstos i s’espera un segon pic de contagis després de Nadal, i que en estos moments ja s’està registrat una major assistència a Urgències, amb una ocupació hospitalària d’entre el 90 i el 95 %.
Els contagis de grip han registrat un repunt del 2,55 %, fins als 233,5 casos per cada 100.000 habitants després de les festes de Nadal a la Comunitat Valenciana, mentres que la incidència del conjunt de virus respiratoris ha baixat un 5,5 % en l’última setmana, al passar dels 885,9 casos per 100.000 habitants amb què es va tancar l’any a 836,8 casos a l’inici de 2026. D’altra banda, els ingressos hospitalaris han pujat sis punts en l’última setmana, fins als 31,5 casos.
Al respecte, Gómez, en declaracions als mitjans, ha assenyalat que esta evolució de la grip complix les previsions que es produïsca “un pic doble esta campanya, un primer pre-Nadal, que s’ha avançat, seguit d’una estabilització de contagis en el Nadal i, després, un altre pic”.
Així, ha assenyalat que, mentres que en Atenció Primària les insuficiències respiratòries agudes “a baix nivell de complexitat han disminuït, continuem tenint un ‘altiplà’ pel que fa a les insuficiències respiratòries complexes que necessiten hospitalització”.
Reforços en els hospitals
Per això, ha destacat que, des de Sanitat, “s’ha dotat els hospitals, com tots els anys, dels reforços necessaris per a poder atendre els ciutadans dins del termini i en la forma corresponent i amb un nivell d’atenció ràpida, dinàmica i eficaç”. “I hem pres mesures com augmentar llits o augmentar personal”, ha assenyalat.
A més, ha ressaltat que les vacunacions han augmentat un 14 % respecte a la campanya anterior, fet que demostra “la sensibilització de la ciutadania valenciana i l’esforç de la Conselleria, perquè soc un ferm defensor de la prevenció, i un dels pilars bàsics de la prevenció és la vacunació”.
Amb tot i això, ha assenyalat que hi ha “més assistència a les portes d’Urgències dels hospitals i en els centres de salut, com ocorre tots els anys en esta època”. Per això, ha insistit en la importància de preparar-se en la prevenció, amb la vacunació, i en l’atenció, “augmentant els reforços estructurals de personal i el nombre de llits”.
