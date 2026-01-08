Les transferències del Govern als municipis de la Costera, la Canal i la Vall creixen fins als 55 milions
Xàtiva i Ontinyent ingressaran un 11 % més que enguany per la participació en els tributs de l’Estat, amb una previsió de 10,4 milions per a la capital de la Costera i 13,1 per a la de la Vall
Els municipis de la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall d’Albaida ingressaran, este 2026, més de 55 milions d’euros de l’Estat en les entregues a compte de la participació en els tributs estatals, segons la previsió avançada pel Ministeri d’Hisenda, una estimació que haurà de ser ratificada en els Pressupostos generals de l’Estat de 2026 o, com ha ocorregut en els últims anys, a través d’un reial decret. La previsió del Ministeri suposa un augment de l’11 % respecte als imports ingressats al llarg del 2025 que acaba de finalitzar. Xàtiva i Ontinyent, les dos grans ciutats del territori, comptaran amb 10,4 milions i 13,1 milions, respectivament, que l’Estat entregarà en quanties repartides cada mes.
Els tributs estatals que produïxen estos ingressos són els referits a l’IVA, IRPF o impostos aplicats a l’alcohol, productes intermedis, tabac o hidrocarburs, així com per la compensació de l’impost IAE, i les quanties per a cada municipi es determinen basant-se en la població, la capacitat tributària, l’esforç fiscal i les compensacions per l’impost d’activitats econòmiques de cada localitat. La Vall d’Albaida, la comarca amb més poblacions (34), ingressarà, segons la previsió que sospesa el Ministeri d’Hisenda en este inici d’any, un total de 27.917.423 euros. La Costera, amb 19 municipis, comptarà amb uns 23.111.089 euros, i la Canal de Navarrés, una comarca amb huit pobles, disposarà de 4.268.959 euros.
Ontinyent tindrà el major import entre les poblacions del conjunt del territori, amb 13.147.792 euros, quasi 1,3 milions més dels que ha ingressat l’Ajuntament en 2025 per la participació en els tributs de l’Estat, que li han reportat més d’11,8 milions d’euros. Xàtiva disposarà de 10.451.565 euros, quasi un milió d’euros més que els prop de 9,5 milions que l’Estat ha ingressat en la caixa municipal al llarg de 2025.
Les entregues per la participació en els tributs de l’Estat reportaran a Canals prop de 4,5 milions d’euros en 2026 (4.485.306), 435.000 euros més que els que va entregar al tancament de l’any passat. L’Olleria disposarà de 2.560.861 euros, uns 227.000 més que en 2025; i a Enguera arribaran 1.298.471 euros, 108.000 més que l’any que acaba de concloure. També destaquen els poc més de 2 milions d’euros que percebrà Albaida; 1.707.639 de Benigànim; 1.686.615 euros de l’Alcúdia de Crespins; o 1.250.960 d’Aielo de Malferit. Entre els “milionaris” en estes retribucions també es troben Bocairent, que percebrà 1.133.345 euros, i Moixent, amb 1.232.198 euros. Prop del milió es queda la Llosa de Ranes, a on l’Estat ingressarà, en 2026, uns 959.761 euros.
A la Vall d’Albaida, Atzeneta comptarà amb 321.152 euros; Agullent, amb 578.117 €; Castelló de Rugat ingressarà 656.779 euros; la Pobla del Duc, 640.234 euros; Quatretonda, 579.022; Llutxent, 608.508, i Montaverner, 439.460. També destaquen els 283.780 que ingressarà Alfarrasí; els 281.582 de Fontanars dels Alforins; els 177.155 de Bèlgida; Benicolet, 162.407; Benissoda, 133.956; Montitxelvo, 147.160 euros; Otos ingressarà 115.352 euros; el Palomar, 149.457; Ráfol de Salem, 123.657, i Guadasséquies, 117.660 €. Amb quanties per davall dels 100.000 euros se situen Bellús, amb 98.905 euros; Salem, 97.568; Beniatjar, 56.655; Benissuera, amb 58.999; Aielo de Rugat, 39.463; Bufali, 43.889; Carrícola, 30.211; Pinet, 41.402; Rugat, 44.342, i Terrateig, amb 69.572 euros. La localitat menys poblada de la Vall, Sempere, amb 33 habitants (INE, 2025), ingressarà la menor quantia de tot el territori, amb 8.672 euros.
A la Costera destaquen els 875.664 euros que percebrà Vallada per la participació dels tributs de l’Estat; els 738.139 euros que ingressarà el Genovés; els 575.278 de la Font de la Figuera; o els 415.440 euros de Barxeta. Rotglà i Corberà comptarà amb 321.641; Llocnou d’en Fenollet, amb 271.859 €; Llanera de Ranes, 285.208; Montesa, 297.527; i Novetlè, 220.160. Amb quanties menors es troben Cerdà, 92.442 euros; Estubeny, 30.929; la Granja de la Costera, amb 82.397; Torrella, 43.072, i Vallés, amb 45.888 euros.
A la Canal destaquen els 788.392 euros que arribaran a Navarrés; els 734.909 d’Anna; o els 668.034 de Chella. Bolbaite comptarà amb 349.366 euros; Bicorp, 150.016; Quesa, 187.103, i Millares, 92.668 euros.
