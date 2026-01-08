Montero presentarà demà el nou model de finançament autonòmic
Sánchez confia que el PP done suport a la proposta i l’acusa de deixar caducar el sistema en 2014
Ja hi ha data per a la presentació del nou i esperat model de finançament autonòmic anunciat pel Govern de Pedro Sánchez. Serà demà, divendres, quan la ministra d’Hisenda, M. Jesús Montero, desgrane els detalls. Així ho ha anunciat este dijous Pedro Sánchez després de la reunió que ha mantingut en Moncloa amb el líder d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras. En la reunió s’ha abordat el nou model de finançament autonòmic que presentarà Montero.
La proposta, informen fonts de Moncloa, complix amb el compromís que va adquirir el president del Govern en la Conferència de Presidents Autonòmics. El model de finançament actual està caducat des de 2014. El Govern de Mariano Rajoy també es va comprometre, en 2017, amb els presidents autonòmics a presentar un nou model de finançament. Promesa que finalment no va complir. El finançament autonòmic va ser un dels assumptes que el president Juanfran Pérez Llorca va posar sobre la taula en la reunió que va mantindre amb Sánchez en Moncloa el passat 17 de desembre.
Llorca no vol una “pedrea”
Les mateixes fonts de Moncloa expliquen que l’esquema de finançament per a les comunitats que es plantejarà arriba “tretze anys després que el PP deixara caducar el sistema de finançament autonòmic”. El Govern d’Espanya posa sobre la taula una proposta que “soluciona les carències del sistema actual i complix amb el que va prometre a tots els espanyols: garantir més recursos per a totes les comunitats autònomes i un sistema nou en què tots els territoris rebran més transferències, per a reforçar l’estat del benestar”, avancen fonts governamentals.
El president del Govern ha subratllat que l’executiu presenta esta proposta “per a complir amb el nostre deure i perquè creiem en l’estat del benestar i en l’estat de les autonomies”. “El Govern progressista vol més sanitat pública, més educació pública, més ajudes a la ciutadania i, per a això, necessitem comunitats autònomes més ben finançades”, ha recalcat el president, que espera el suport del PP a la proposta. “Si el PP dona suport a estos principis, hauria de donar suport a esta proposta de reforma que garantix més recursos per a totes les comunitats autònomes”.
Pérez Llorca va advertir, després de la seua reunió amb Sánchez, que el seu govern no es conformaria amb una “pedrea” en el repartiment dels fons mentres a altres autonomies, com Catalunya o Andalusia, “els toca la loteria”, i recordava que la Comunitat Valenciana era l’autonomia “pitjor finançada d’Espanya”. Bona part del deute que arrossega la Comunitat Valenciana, uns 40.000 milions d’euros, s’atribuïxen a l’infrafinançament que patix des de fa anys.
