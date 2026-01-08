Pas definitiu per a fer realitat el Museu Industrial del Port de Sagunt
La Fundació adjudica les obres per a museïtzar l’espai a una empresa que haurà de fer el treball en mig any
El compte arrere per a fer realitat el Museu Industrial i de la Memòria Obrera del Port de Sagunt ja ha començat. L’empresa Reinadecorazones Cultura de Proyectos, SL ha aconseguit adjudicar-se el projecte que permetrà museïtzar una antiga nau d’Altos Hornos del Mediterráneo (AHM) amb una inversió de 393.286 euros (IVA inclòs).
La Fundació de la Comunitat Valenciana del Patrimoni Industrial i Memòria Obrera del Port de Sagunt ha confiat en esta empresa per a dotar de contingut museístic, en un termini de sis mesos, este edifici de 1927, l’antiga nau d’efectes i recanvis.
El camí per a arribar fins ací no ha sigut fàcil. La Fundació va cedir este immoble a l’Ajuntament en 2007 per a rehabilitar-lo. Estes obres van començar en 2011, però van suspendre’s dos anys després. El projecte es va reprendre en 2021 amb l’inici d’un conjunt d’obres per a la rehabilitació de l’edifici per a poder destinar-lo a l’ús previst. Després de la conclusió d’esta actuació en un any, l’Ajuntament va retornar l’immoble a la Fundació per a continuar amb el projecte.
L’alcalde, Darío Moreno, ha subratllat que este és “el pas definitiu” perquè el Museu Industrial siga una realitat: “L’objectiu és que l’edifici es convertisca en un recorregut sobre el que va ser el naixement del Port de Sagunt, així com el moviment obrer vinculat a la factoria”. L’alcalde també ha manifestat que este projecte no només serà un atractiu turístic, sinó una manera de “continuar dignificant i reivindicant el nostre passat”. Respecte als terminis, cal esmentar que Darío Moreno ha anunciat: “A tot tardar, a la tardor hauríem de veure esta gran instal·lació oberta a la ciutadania”.
Objectiu
“El Museu Industrial i de la Memòria Obrera naix amb una clara vocació pedagògica, social i cultural. Serà un espai accessible, inclusiu i adaptat, pensat per a tots els públics i amb una narrativa rigorosa i contemporània”, ha afegit la regidora de Turisme, Natalia Antonino. Així mateix, ha destacat que el projecte reforça l’aposta de l’Ajuntament per “una política cultural basada en el coneixement, la identitat i la valoració del nostre patrimoni industrial”. La regidora ha acabat la seua valoració afirmant: “Volem convertir un edifici històric en un centre viu, capaç de generar activitat cultural, educativa i participativa tot l’any”.
Exposició permanent
L’immoble albergarà una exposició permanent per a descobrir la història de la ciutat-factoria a través d’un recorregut temporal que disposarà d’elements audiovisuals, recursos per a la diversitat funcional, així com d’adaptació lingüística al valencià, castellà i anglés. En la primera planta s’abordarà el desenrotllament de la siderúrgia integral, detallant totes les fases de la producció. La segona aprofundirà en les condicions de vida de les persones que habitaven la ciutat-factoria. Finalment, la tercera farà un repàs sobre la memòria de la lluita obrera en la ciutat.
