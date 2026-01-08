Pérez Llorca es compromet amb la comunitat veneçolana a donar suport a la reconstrucció democràtica del país
El president reivindica María Corina Machado i Edmundo González i recorda que van rebre “el suport majoritari en les urnes”
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha traslladat al teixit associatiu veneçolà a la Comunitat Valenciana el suport del Consell en la defensa de la democràcia, la llibertat i l’estat de dret a Veneçuela. Així ho ha destacat durant la reunió que ha mantingut amb representants d’organitzacions veneçolanes a la Comunitat Valenciana, en la qual ha participat la consellera de Servicis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, i l’exambaixadora de Veneçuela a Bèlgica i la UE, presidenta del Centre Hispanoveneçolà a la Comunitat Valenciana i portaveu de la Federació Veneçolana d’Associacions a Espanya-Comunitat Valenciana, Mary Ponte.
També hi han assistit el president de l’Associació d’Emprenedors i Comunicadors Unió Europea, Carlos Martínez; el vicepresident de l’Associació Voluntats Unides per a la Inclusió i membre del Comando con Venezuela, Andrés Osorio; el president de l’Associació de Veneçolans a Castelló, Luis Méndez, i el sergent en l’exili de les Forces Armades Veneçolanes, Edgardo Díaz. El cap del Consell ha subratllat que la posició del Govern valencià és fer costat als veneçolans que defenen el retorn de la democràcia i el reconeixement a les llibertats.
El president ha coincidit amb els representants del teixit associatiu veneçolà que és el moment d’avançar cap a una nova etapa que ha reivindicat María Corina Machado i Edmundo González i que va rebre un suport majoritari en les urnes. Pérez Llorca ha fet referència als prop de 62.000 veneçolans que residixen en les províncies de Castelló, València i Alacant, la qual cosa accentua els llaços de germanor històrica i cultural que unixen la Comunitat Valenciana amb Veneçuela.
Així mateix, ha valorat la labor del teixit associatiu d’este país i ha transmés el compromís del Govern valencià per a donar suport a la reconstrucció democràtica de Veneçuela.
La reunió de Llorca amb la comunitat veneçolana afincada a la Comunitat arriba dos dies després que Delcy Rodríguez, històrica del chavisme, prenguera les regnes del Govern després de la detenció del president Nicolás Maduro en una operació militar dels EUA en el país. Ella ha sigut la triada per Trump i no l’opositora María Corina Machado, com esperava la formació que lidera Alberto Núñez Feijóo.
