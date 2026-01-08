La Policia investiga per negligència el capità del vaixell que va naufragar a Indonèsia i un membre de la tripulació
Conclou hui la busca del xiquet valencià que encara roman desaparegut
M. V./Efe
La Policia d’Indonèsia ha anunciat este dijous, 8 de gener, que investiga, per un possible delicte de negligència amb resultat mortal, el capità i un tripulant del vaixell que va naufragar el 26 de desembre en aigües del Parc Nacional de Komodo, accident en el qual van morir quatre valencians.
D’altra banda, ha conclòs sense èxit l’última jornada de busca del xiquet de 10 anys que encara continua desaparegut després de la tragèdia en el Parc Nacional de Komodo. Els treballs han finalitzat hui sense aconseguir localitzar el cos del menor.
“El catorzé dia de busca no ha donat resultats”, va dir de manera escarida Fathur Rahman, oficial de l’Agència Nacional per a la Busca i el Rescat (Basarnas) i responsable de la missió, en una roda de premsa.
L’oficial va subratllar les dures condicions meteorològiques a les quals, hui, dijous, s’han enfrontat els rescatistes, a causa de la pluja incessant en diverses de les zones delimitades, les grans ones i els forts corrents submarins.
Busquen també en terra ferma
El dispositiu, format hui per 168 efectius repartits en 18 naus, també ha inclòs personal sobre el terreny per a revisar a peu algunes platges i llocs de costa, ja que creuen que el corrent ha pogut arrossegar el cos fins a una zona de manglars.
La busca es reprendrà amb les primeres hores de llum i durarà fins al migdia del divendres, 9 de gener, dia en què conclou el termini de la tercera extensió anunciada a Indonèsia i després que dimarts es recuperara el cos del tercer mort.
Les víctimes mortals són Fernando Martín, exfutbolista i entrenador de l’equip femení B del València CF; un fill d’este, i una filla de la seua esposa, que va ser rescatada després de l’accident al costat d’una altra de les seues filles.
El menor que roman desaparegut, de 10 anys, és fill de la supervivent i d’una exparella. Martín i ella havien contret matrimoni feia poc.
El vaixell turístic KM Putri Sakinah es va afonar en aigües de l’illa de Padar —en el Parc Nacional de Komodo— cap a les 20:30 hores (hora local) del 26 de desembre (12:30 h GMT), després de la qual cosa es va activar una busca inicial amb llanxes. Més avant, es va ampliar l’operatiu.
A bord viatjaven 11 persones, inclosa la família de valencians, al costat dels quatre membres de la tripulació i un guia local, que van ser rescatats després del succés.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat declara dotze municipis turístics a la Comunitat Valenciana en 2025
- Detingut a Sueca el presumpte autor d'un apunyalament a Oliva
- Adeu a Enric Mestre, l’escultor que va convertir la ceràmica en art contemporani
- Carreteres afectades a València pel temporal de neu
- L’alcalde d’Almussafes després de declarar a Ferraz: “M’han assegurat que no hi ha cap prova en contra meua”
- Nova temptativa per a revitalitzar la fonda de Barraix en plena serra Calderona
- La Malva distingix amb el seu Guardó d’Or el professor i editor alzirenc Enrique Juan Redal
- Traficaven amb droga entre la Marina Alta i la Safor