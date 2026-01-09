El Certamen de Bandes de València premiarà la trajectòria d’una entitat
Segons les bases d’este reconeixement, l’Ajuntament reconeixerà entitats amb una trajectòria mínima de 25 anys, proposades per institucions musicals de reconegut prestigi de la Comunitat Valenciana
Un reconeixement honorífic a la trajectòria musical d’una entitat que haja contribuït a la millora de la música de banda en l’entorn del Certamen Internacional de Bandes de Música (CIBM) Ciutat de València. Eixa és la iniciativa les bases de la qual ha impulsat este divendres l’Ajuntament de València, amb la intenció de regular una distinció que s’entregarà en el marc de la citada trobada. Esta cita, que reunix anualment bandes de tot el món que competixen en diverses seccions, se celebrarà enguany del 15 al 19 de juliol.
Trajectòria de 25 anys o més
Segons les bases d’este reconeixement, que fins ara podien rebre persones (també a títol pòstum), el consistori que dirigix María José Catalá també premiarà entitats amb una trajectòria mínima de 25 anys, proposades per institucions musicals de reconegut prestigi de la Comunitat Valenciana, a través de la seu electrònica municipal, acompanyades d’un curriculum vitae i una memòria justificativa, segons arreplega el consistori en un comunicat.
El termini de presentació romandrà obert fins al 30 d’abril de 2026 i la valoració i selecció de les candidatures correspondrà al comité organitzador del Certamen Internacional de Bandes de Música, que decidirà les persones o entitats homenatjades abans de la celebració del certamen. Les persones o entitats distingides rebran una placa acreditativa i els seus mèrits es difondran en els canals oficials del certamen.
Reconeixement a la dedicació
El regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, ha donat compte d’esta resolució, “impulsada per a valorar la dedicació, l’excel·lència i la contribució a la música de banda dels qui, al llarg de la seua trajectòria professional, han contribuït de manera significativa en el desenrotllament, la difusió o la millora de la música de banda, així com en la projecció del CIBM i de la música bandística”. “Amb esta iniciativa, l’Ajuntament de València reafirma el seu compromís amb la música, la cultura i el reconeixement del talent i la trajectòria professional, reforçant el paper del Certamen Internacional de Bandes de Música com a símbol cultural de la ciutat i referent internacional”, ha afegit.
