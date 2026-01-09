Pla Cabanyal ven sis vivendes per rehabilitar per un milió d’euros
Les cases estan a Àngels, Francesc Eiximenis i Canelles. Un dels immobles s’ha adjudicat per 240.000 euros, duplicant en la subhasta el preu d’eixida
Entre els adjudicataris, el 100 % dedicaran l’immoble a residència habitual, cinc dels sis són menors de 35 anys i els sis adjudicataris són veïns del Cabanyal o Canyamelar
La Societat Pla Cabanyal-Canyamelar ha adjudicat provisionalment la venda de sis immobles després de finalitzar el procés d’examen de la documentació administrativa i de la baremació de les 151 propostes que es van presentar.
En este procés, la baremació provisional de les ofertes econòmiques ha assolit un preu total de 997.000 euros. Els immobles adjudicats es localitzen en el carrer Àngels, 22, baix i primer; en el carrer Francesc Eiximenis, 28, baix i primer, i en el carrer Canelles, 20, baix i primer. La superfície de les vivendes oscil·la entre els 100 i els 175 metres quadrats, i els preus d’eixida de la licitació se situaven entre els 95.000 i els 160.000 euros. Un dels immobles s’ha adjudicat per 240.000 euros, duplicant el preu inicial.
Esta baremació s’ha publicat en la web de la societat, www.plancabanyal.es, i en el Perfil del Contractant de la Gerència de Pla Cabanyal-Canyamelar, SA, allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, i s’ha notificat als licitadors que disposaran de 10 dies per a fer l’ingrés del contracte d’arres, el 5 % de la quantitat oferida. Si hi ha alguna renúncia, o retirada d’oferta, en algun expedient, es comunicarà i publicarà la nova baremació a la resta d’oferents.
Entre els adjudicataris, el 100 % dedicaran l’immoble a residència habitual, cinc dels sis són menors de 35 anys i els sis adjudicataris són veïns del Cabanyal o Canyamelar.
El regidor d’Urbanisme i Vivenda, Juan Giner, ha destacat que “esta adjudicació reflectix el nostre compromís amb els qui viuen i treballen al Cabanyal i Canyamelar, i particularment amb les persones jóvens, ja que cinc dels sis adjudicataris són menors de 35 anys, veïns del barri que ara podran accedir a una vivenda per a construir el seu projecte de vida sense haver d’anar-se’n”.
“El perfil dels adjudicataris confirma que les nostres polítiques funcionen: el 100 % destinarà els immobles a residència habitual, dos són famílies nombroses, i tots tenen vincle real amb el territori. Són vivendes per als qui les necessiten i que viuran en estes, no faran negoci. Este és el model que seguirem en el Pla Cabanyal Canyamelar i en tota la ciutat”, ha destacat Giner.
Suscríbete para seguir leyendo