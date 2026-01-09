Electromobilitat
PowerCo incorpora els tres primers operaris de la gigafactoria
Són tres jóvens que van cursar Formació Professional; un ha treballat en Ford i un altre en Galmed
PowerCo ha contractat els tres primers operaris de la gigafactoria de bateries de Sagunt. Són tres jóvens de la localitat del Morvedre que van cursar Formació Professional i que ara s’especialitzaran en la producció de bateries. Un d’ells procedix de la factoria de Ford a Almussafes i l’altre de l’acerera Galmed. L’empresa alemanya té intenció de contractar la majoria dels seus treballadors a València i donar-los una formació específica.
La posada en marxa de la gigafactoria de bateries de Volkswagen a Sagunt suposarà una revolució en el mercat laboral. Durant la construcció s’estan generant 8.900 llocs de treball directes temporals i 10.200 d’indirectes. Quan la factoria estiga en funcionament, d’ací a nou mesos, en caldran més de 1.500 directes, el 92 % dels quals serà personal de producció, i el 8 %, de direcció i administració. L’ocupació indirecta superarà els 31.000.
Al costat de la gigafactoria es construirà el Campus Battery, un centre que impartirà Formació Professional (FP) dual amb pràctiques en la planta de Volkswagen i estudis universitaris com ara màsters i preparacions de curta duració de la Universitat de València (que té graus de Química) i la Universitat Politècnica de València. El Campus Battery acollirà 400 alumnes a l’any i estarà situat en una parcel·la de més de 15.000 metres quadrats en Parc Sagunt II.
Urbanització de Parc Sagunt II
D’altra banda, Espais Econòmics Empresarials ha anunciat la modificació del contracte de les obres d’urbanització de Parc Sagunt II, que van ser adjudicades per un import amb impostos de 188 milions d’euros. La direcció facultativa va defendre la necessitat d’incrementar el pressupost per diferents millores. El nou pressupost és de 201 milions d’euros.
