Fitxatges
Sadiq: “Soc el xic més feliç del món; he fet tot el possible per tornar”
El davanter nigerià explica la seua voluntat de tornar a l’entitat de Mestalla. “Sabia que ací era el millor lloc en el qual estar i poder mostrar el que puc fer”
L’ariet de Kaduna, Umar Sadiq, va parlar en VCF Media després del seu fitxatge pel València CF fins a juny de 2028. En esta entrevista, el davanter nigerià es va mostrar molt il·lusionat i amb ganes de començar la seua segona etapa com a jugador valencianista. “Estic molt emocionat i feliç. He estat esperant des de l’estiu passat i, per fi, estic ací. Soc el xic més feliç del món. Volia tornar ací, he fet tot el possible. El club també ha fet el major esforç possible. El València CF és un dels clubs més grans d’Espanya i es nota en la cultura i en la gent: mai deixen sol el club”, va dir. “Una de les coses que m’ha fet tornar és l’ambició. La temporada passada vaig veure com l’afició volia els resultats i això em va fer traure el millor de mi. Encara que vaig vindre per a mitja temporada, sabia que ací era el millor lloc en el qual estar i poder mostrar el que puc fer”, va recalcar.
Sobre l’entrenador, Carlos Corberán, el jugador va destacar: “Va vindre en un moment complicat i va trobar la solució per a l’equip. Vam tornar a la posició adequada i ara és el que intenta fer i pot fer-ho. Per això estic ací, per a ajudar l’equip i el club a portar-lo al lloc que es mereix. Es pot veure que l’entrenador sempre intenta anar per més, sempre té fam de més. Això és positiu. L’única cosa que necessitem ara són els resultats”. Finalment, el nou fitxatge valencianista va destacar: “L’equip ho està intentant. Amb el nou projecte, el Nou Mestalla… Abans de tot això, necessitem recuperar el nivell esportiu. Tot ha d’anar bé en el camp i el València CF tornarà a estar a on es mereix. És un somni per a qualsevol jugar en esta classe d’estadis i, especialment, per a un gran club com el València CF. Estem desitjant-ho”, va concloure amb un últim missatge a l’afició: “El vostre suport significa molt per a tots. Amunt València CF”.
Suscríbete para seguir leyendo