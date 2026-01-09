Sueca exigix a Educació reparar la calefacció del CEIP Carrasquer per a evitar aules a 14 graus
L’Ajuntament aprova una moció per unanimitat perquè la Generalitat assumisca les intervencions estructurals i arregle els sistemes de climatització complexos
L’Ajuntament de Sueca exigix a la Conselleria d’Educació que s’adopten mesures urgents per a evitar que els xiquets i les xiquetes del municipi patisquen fred en les aules durant els mesos d’hivern. La moció va ser aprovada per unanimitat després que, durant el matí d’ahir, les famílies del CEIP Carrasquer denunciaren que l’alumnat ha tornat al centre amb temperatures de 14 graus i sense un sistema de calefacció adequat, un fet que ha comportat que els menors hagen d’utilitzar abrics, guants i mantes en horari lectiu.
A proposta de la regidora d’Educació, Roser Viñoles, i a instàncies de la comunitat educativa del centre, el consistori va elevar al ple una moció per a reclamar mesures urgents a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. La moció va recordar que la situació que viuen els xiquets vulnera el Reial decret 486/1997, que fixa que la temperatura en locals tancats a on es fan treballs sedentaris ha de situar-se entre els 17 i els 27 graus, llindar que el CEIP Carrasquer no registra des de fa temps. La comunitat educativa ha traslladat reiteradament la seua preocupació tant a la direcció política de l’àrea com als consells escolars del centre i ha alertat de l’impacte d’estes temperatures en la salut, el benestar i el rendiment de l’alumnat, així com en les condicions laborals del professorat i del personal no docent.
El text aprovat detalla que el centre comptava amb aparells d’aire condicionat adquirits per l’AMPA abans de la reforma executada en el marc del Pla Edificant, equips que van ser retirats en 2023 amb l’objectiu d’implantar un sistema de climatització de sostre més modern i eficient que finalment no es va arribar a completar. A això se suma l’avaria greu de la caldera de pèl·let que alimentava el sistema de radiadors, la reparació dels quals consideren inviable per l’estat de la instal·lació i la dificultat de trobar empreses especialitzades.
L’Ajuntament de Sueca insistix que ha intentat actuar de manera diligent dins de les seues possibilitats, però no ha pogut assumir intervencions estructurals ni sistemes de climatització complexos, per la qual cosa reclama a la Generalitat solucions immediates i definitives per a garantir una educació pública en espais segurs, saludables i dignes.
El Ple insta, així, la Conselleria d’Educació a intervindre de manera urgent en la reparació, instal·lació o renovació dels sistemes de climatització del CEIP Carrasquer i de la resta de centres públics del municipi amb deficiències similars.
