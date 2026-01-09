Torrent aprova instal·lar càmeres per a vigilar els llits del barranc de Poio i el de l’Horteta
El Ple aprova de manera unànime una moció de Compromís per a controlar els cabals amb un sistema de vídeo, col·locar estacions meteorològiques amb Avamet i crear un espai web amb informació en temps real
L’Ajuntament de Torrent va aprovar ahir en el ple col·locar càmeres de videovigilància per a controlar els llits dels barrancs de Poio i l’Horteta dins de la localitat, així com els secundaris que circulen pel terme municipal de la capital de l’Horta Sud. Ho va fer després de presentar Compromís una moció que va tirar avant per unanimitat. La proposta volia formalitzar la intenció municipal de monitorar en temps real la informació meteorològica i l’estat dels barrancs, especialment després de la catàstrofe de la dana.
“Encara que la informació no pot substituir les polítiques de prevenció i la preemergència, sí que pot ser una ferramenta per a actuar amb més rapidesa”, va argumentar el portaveu valencianista, Xavier Martí, durant la presentació de la iniciativa que van portar al ple.
En la moció s’instava la Junta de Govern Local a presentar un informe sobre l’aplicació i el seguiment del pla municipal sobre el risc d’inundacions; instal·lar videovigilància i control de cabals en els passos inundables, que en les últimes pluges s’ha demostrat que n’hi ha diversos, sobretot en les zones rurals i disseminades, i retransmetre en directe l’estat d’estos quan es considere necessari. Esta última mesura ja l’han implementada municipis veïns i també afectats per les inundacions del 29 d’octubre de 2024, com Paiporta.
A més, la moció també demana col·laborar amb Avamet per a col·locar estacions meteorològiques i compartir informació. En les últimes setmanes, altres localitats de l’Horta, com Massamagrell o Rafelbunyol, també han instal·lat nous punts d’informació meteorològica d’este organisme valencià per a poder monitorar les pluges, el vent i la temperatura en temps real. Una informació que facilita la presa de decisions en situacions amb un clima advers i ajuda a valorar el nivell de risc.
Demanar a la CHX que incloga l’Horteta en les seues actuacions
Així mateix, en la moció que es va aprovar de manera unànime també es va instar la Junta de Govern Local a crear un espai web que continga la informació en temps real i tota la que pertoque, d’altres institucions, per a la prevenció i la protecció de la ciutadania enfront del risc d’inundacions.
A esta proposta, a la qual es van adherir tots els grups, es va incloure una esmena del PP per a instar la Confederació Hidrogràfica del Xúquer al fet que incloga el barranc de l’Horteta en els seus plans d’actuació, com ja ha sol·licitat en altres ocasions, a més d’executar en els barrancs les actuacions necessàries per a la seua reparació.
