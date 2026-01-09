Una veïna recrimina a l’alcalde de Massanassa el mal estat del clavegueram davant de Mompó
Durant una visita a la localitat de l’Horta Sud per a comprovar l’estat dels col·lectors, una veïna ha parat l’alcalde per a expressar-li la mala situació del carrer Alqueria Soria
El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha visitat, este matí, el municipi de Massanassa al costat de l’alcalde de la localitat, Paco Comes, amb la finalitat de visitar l’estat del clavegueram del municipi i mantindre una posterior reunió telemàtica amb els municipis que tenen gestió directa del clavegueram i als quals la Diputació ajudarà per a agilitzar les memòries tècniques i la coordinació per a la seua reparació.
Durant el recorregut pel carrer Nou d’Octubre, que encara presenta visiblement els efectes del 29-O, amb persianes trencades, una veïna ha parat Comes per a recriminar-li, davant de Mompó, el mal estat del carrer Alqueria Soria, a on es queixa de la “inexistència” de clavegueram, fet que provoca que, cada vegada que plou, s’acumulen “grans quantitats d’aigua”.
La veïna denuncia que en eixe carrer residixen els seus pares, de més de 90 anys, i que cada vegada que ha d’anar l’ambulància “han de pegar la volta sencera per a passar del número 44 al 34”. “Esta part del poble és de Paiporta o és de Massanassa?”, pregunta la veïna, ja que el carrer es troba enfront de la CV-400, en un tram pertanyent a la localitat veïna. Paco Comes li respon que és de Massanassa, i la veïna li pregunta: “Per què no l’arreglen?”.
“No tenim clavegueram”
L’alcalde, quan tractava d’explicar el procediment de la reconstrucció, que es troba en la fase de les memòries, es veu interromput per esta veïna, que li diu que “ha de mirar pel poble” i que ha estat “a punt que li atropelle un cotxe més d’una vegada per anar per la carretera”. “Això no és just, ha passat més d’un any i tampoc tenim clavegueram en eixe carrer”, ha expressat.
La veïna ha demanat “justícia” per a Massanassa i ha manifestat que, si això seguix així, anirà a l’ajuntament tots els dies a protestar per la situació. “Cada dos per tres sona l’alarma i estem tots espantats, l’aigua ens cobrix les cames i necessitem que facen alguna cosa”, ha sentenciat.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat declara dotze municipis turístics a la Comunitat Valenciana en 2025
- Detingut a Sueca el presumpte autor d'un apunyalament a Oliva
- Adeu a Enric Mestre, l’escultor que va convertir la ceràmica en art contemporani
- Carreteres afectades a València pel temporal de neu
- L’alcalde d’Almussafes després de declarar a Ferraz: “M’han assegurat que no hi ha cap prova en contra meua”
- Nova temptativa per a revitalitzar la fonda de Barraix en plena serra Calderona
- Traficaven amb droga entre la Marina Alta i la Safor
- La Malva distingix amb el seu Guardó d’Or el professor i editor alzirenc Enrique Juan Redal