Xàtiva commemora el centenari de Ragara, fotògraf que va captar l’essència de la ciutat
L’exposició en la Casa de la Cultura traça un recorregut per la trajectòria vital i creativa de Rafael García Ramón, soci fundador d’Afsa i del Centre Excursionista Avant
La Casa de la Cultura de Xàtiva acull, este divendres, la inauguració d’una exposició commemorativa del centenari del naixement del fotògraf aficionat Rafael García Ramon, àlies Ragara, que va dedicar gran part de la seua vida a retratar, amb la seua càmera, l’essència de la ciutat.
La mostra, que romandrà oberta en la Sala d’Exposicions fins al 26 de gener, traça un recorregut per la trajectòria vital i creativa de l’activista.
Nascut el 10 de gener de 1926 —este dissabte es complixen 100 anys—, García Ramón va treballar com a comerciant tota la seua vida, igual que el seu pare, que tenia una botiga de teixits en aquella època.
Però l’interés voraç pel saber i per la lectura va perfilar un home amb un gran nivell cultural a qui l’apassionava llegir i estudiar i que gaudia recorrent els racons de Xàtiva amb la seua càmera de fotos i captant els seus veïns i tradicions. Ragara era un enamorat de Xàtiva, un entusiasta de la muntanya i de l’esport i un home amb inquietuds polítiques.
Fundador d’Afsa i Avant
Totes estes aficions, unides a la seua implicació activa en la vida social i cultural i en el teixit associatiu de la ciutat, el van portar a ser soci fundador de l’Associació Fotogràfica Xativina d’Aficionats (Afsa), al costat del també desaparegut Adolfo García, a més de soci fundador del Centre Excursionista Avant, de la mà del seu amic Paco Castelló.
A més, García Ramón va ser militant de l’Agrupació Socialista de Xàtiva, va presidir el Casino Xativí durant uns anys i va exercir com a fervent defensor i activista per la llengua pròpia, reivindicant l’oficialitat del nom en valencià de Xàtiva, així com el quadre boca avall de Felip V.
Ragara va morir el juliol de 2005 als 78 anys. Amb ell va morir un xicotet tros de Xàtiva.
