Algemesí amplia la seua instal·lació fotovoltaica que permetrà estalviar més de 17.000 euros anuals
La infraestructura permetrà subministrar energia a un total de 14 edificis municipals
L’Ajuntament d’Algemesí ha ampliat de 20 a 100 kW la instal·lació fotovoltaica del pavelló 9 d’Octubre gràcies a una inversió total de 50.578 euros, dels quals 31.611,13 euros han sigut aportats per la Generalitat Valenciana per mitjà de l’IVACE, mentres que els 18.966,87 euros restants han sigut finançats amb fons municipals.
La instal·lació està formada per 195 plaques fotovoltaiques, amb una producció anual estimada de 140.000 kWh, que permetran subministrar energia a un total de 14 edificis municipals. Este sistema generarà un estalvi econòmic superior als 17.000 euros anuals, la qual cosa permetrà que la inversió municipal quede pràcticament amortitzada durant el primer any de funcionament.
La regidora de Servicis Públics, Carmina Borrás, ha destacat que “la inversió en la millora contínua de l’eficiència energètica de la ciutat és clau per a continuar reduint el cost de la factura elèctrica municipal”.
Per la seua banda, l’alcalde de la ciutat, José Javier Sanchis, ha assenyalat que l’Ajuntament “té una clara responsabilitat en l’ús dels diners públics, per la qual cosa continuarem impulsant totes aquelles mesures que permeten reduir gastos, tal com es fa en qualsevol família d’Algemesí, amb un retorn positiu també des del punt de vista mediambiental”.
