Associacions de víctimes de la dana: “Cuenca és igual de responsable que Pradas”
Els manifestants han exhibit fotografies dels seus familiars morts i cartells en els quals es pot llegir “Els nostres familiars han mort per la vostra incompetència” o “Menys mentides i memòria, justícia, reconstrucció”
Les associacions de víctimes de la dana han rebut amb crits d’“assassí” i “mentider” l’excap de gabinet de l’expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, i l’exconsellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, este dilluns, a la seua arribada als jutjats de Catarroja per a enfrontar-se a un acarament per les seues comunicacions el dia de la dana.
Concretament, l’Associació de Víctimes Mortals de la Dana 29-O, l’Associació de Damnificats de l’Horta Sud i l’Associació de Víctimes de la Dana 29 d’Octubre 2024 han participat en una concentració en la qual s’han exhibit fotografies de familiars morts i cartells en els quals es podia llegir “Els nostres familiars han mort per la vostra incompetència” o “Menys mentides i memòria, justícia, reconstrucció”.
“Un dels dos mentix”
La presidenta de l’Associació de Víctimes Mortals 29-O, Rosa Álvarez, ha sigut clara: “José Manuel Cuenca és igual de responsable que Salomé Pradas. Ell era la corretja de transmissió amb Carlos Mazón. Encara que no tenia competències, sí que les va assumir. N’és responsable. Volem que isca com a imputat i esperem que així ho considere la jutgessa, perquè va impedir que Pradas confinara”.
Toñi García, afectada que va perdre el seu marit i la seua filla durant el temporal, de l’Associació de Víctimes de la DANA del 29 d’Octubre: “L’únic que esperem és la veritat, perquè només amb tota la veritat podrem arribar a tota la reconstrucció”. Sobre l’acarament, assegura que “un dels dos mentix. O els dos. És vergonyós. Fa molt de temps que s’havia d’haver sabut la veritat. No han tingut empatia ni dignitat amb els familiars de les víctimes. No han sigut dignes de la seua funció com a polítics”.
Tretze mesos després
La jutgessa va acordar mantindre este acarament per a tractar d’aclarir les possibles contradiccions entre les declaracions dels dos relatives a com es va gestionar aquella emergència. “Salo, de confinar, res, per favor”; “Salomé, per a confinar fa falta un estat d’alarma. I això ho decreta la xica que tens al costat. La delegada [del Govern, Pilar Bernabé]. Calma”; i “Lleva’t això del cap, per favor. Tranquil·la, xe”. Però també si estes “ordes” que transmetia Cuenca ho feia per boca de Mazón o motu proprio (cosa que ja va negar en les seues dos declaracions davant de la jutgessa). També, si és cert, com va declarar Salomé Pradas en el programa Salvados de La Sexta, que Cuenca va transmetre a Pradas que no molestara Mazón durant la vesprada del 29 d’octubre. Una vesprada amb una extensa sobretaula que Carlos Mazón va passar en el restaurant El Ventorro, amb la periodista Maribel Vilaplana.
Cuenca afronta la seua tercera compareixença judicial en una situació molt més delicada que la primera que va tindre lloc el 26 de novembre. No només pels missatges amb Pradas que l’exconsellera va fer públics el 5 de desembre, els quals van evidenciar agudes contradiccions en la declaració de l’excap de gabinet i van provocar la seua segona compareixença en el jutjat de la dana el 12 de desembre.
