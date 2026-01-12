Desesperació: una promoció de 156 vivendes a València rep 500 peticions de compra
El projecte a Nou Benicalap llançat per Aedas Home, a un quilòmetre del Nou Mestalla, desperta també l’interés d’inversors estrangers
És tanta la desesperació per obtindre una vivenda que una promoció que acaba d’eixir al mercat rep el triple de demandes de compra respecte a l’oferta. La promotora AEDAS Homes ha llançat un nou projecte en la ciutat de València, Vera, que té 156 vivendas i acollirà zones comunes de més de 3.000 metres quadrats en la zona nord-oest de la ciutat, segons informa en un comunicat, en el qual Cristina Andrés, gerent de promocions d’Aedas Homes a València i responsable d’esta iniciativa, recorda que esta se situarà a Nou Benicalap, “una zona consolidada gràcies a la Ronda Nord i que es troba a poc més d’un quilòmetre del futur Nou Mestalla”. Ja comptabilitza 500 interessats.
La promoció Vera, dissenyada per l’estudi d’arquitectura Arqueha, estarà integrada per un total de 156 vivendes —inclosos àtics— d’1, 2 i 3 dormitoris amb garatge i traster en la seua primera fase (85 unitats), que ja està a la venda. Complementant esta oferta, el residencial gaudirà de completes zones comunes de més de 3.000 metres quadrats, que inclouen piscina a l’aire lliure, gimnàs, sala polivalent, jardins, aparcament per a bicicletes o espai per a taquilles intel·ligents, entre altres dotacions i comoditats.
Sostenibilitat
Cristina Andrés destaca “el mix de producte, que compta també amb dos dormitoris+ (és a dir, una estada extra més xicoteta per a despatx, sala de jocs, etc.); el caràcter sostenible de Vera, que tindrà qualificació energètica doble A gràcies a mesures com l’aerotèrmia o la creació d’immobles passants o amb doble orientació; i la possibilitat de personalització de les vivendes amb diferents opcions de distribució, com la cuina integrada en el saló o triar entre plat de dutxa o banyera”.
La gerent d’Aedas afig que el projecte “està atraient ja tota mena de públic, però principalment singles, parelles jóvens, famílies en creixement i inversors, que busquen una vivenda per a destinar-la al mercat del lloguer. De moment, els interessats es compten ja per més de 500, i fins i tot estem rebent un client internacional a l’alça”.
Residencial
Vera es troba en ple barri de Nou Benicalap, una àrea residencial “totalment consolidada, amb tots els servicis, que limita al nord amb el municipi de Burjassot i al sud amb els barris de la Saïdia i Campanar. Esta excel·lent ubicació es constata també quant a comunicacions amb cotxe i transport públic. Els residents de Vera tindran accés immediat tant a la Ronda Nord, que connecta amb les principals artèries de València, com l’avinguda de Corts Valencianes. En transport públic, el districte compta amb parada de diferents línies, tant de metro com de tramvia, així com nombroses parades d’autobús.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detingut a Sueca el presumpte autor d'un apunyalament a Oliva
- Adeu a Enric Mestre, l’escultor que va convertir la ceràmica en art contemporani
- Sueca exigix a Educació reparar la calefacció del CEIP Carrasquer per a evitar aules a 14 graus
- Carreteres afectades a València pel temporal de neu
- PowerCo incorpora els tres primers operaris de la gigafactoria
- Una veïna recrimina a l’alcalde de Massanassa el mal estat del clavegueram davant de Mompó
- Pla Cabanyal ven sis vivendes per rehabilitar per un milió d’euros
- La Generalitat declara dotze municipis turístics a la Comunitat Valenciana en 2025