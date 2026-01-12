Llorca acusa el Govern de “polaritzar” amb la proposta de reforma del finançament
El president retrau a l’executiu la falta de diàleg previ amb el PP i amb els territoris i denuncia l’absència del fons d’anivellament per a la C. Valenciana, encara que esperarà a escoltar Montero per a fixar posició
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha assegurat, este dilluns, que la proposta del Govern per a reformar el model de finançament autonòmic, que elevaria els ingressos de la C. Valenciana en quasi 3.700 milions d’euros a l’any, no va dirigida a “arreglar el problema”, sinó que busca la “confrontació entre territoris” i la “polarització” social. Malgrat l’escepticisme, en línia amb la posició de tots els territoris del PP, el cap del Consell ha insistit que esperarà a escoltar detalls del nou sistema en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) convocat per a este dimecres.
Pérez Llorca, en declaracions als mitjans després d’una visita a la central nuclear de Cofrentes, ha criticat que la proposta de María Jesús Montero, la qual ha reduït a “anunci”, ha sigut “negociada amb un partit independentista que no governa cap comunitat autònoma”, en al·lusió a ERC, en lloc dels presidents autonòmics.
Així mateix, ha recriminat que el plantejament “establisca discriminacions a uns i tractes de favor a uns altres”, sense especificar els guanyadors i els perdedors. “Em fa la sensació que estan més preocupats per confrontar-nos entre territoris, perquè, si es pensara de veritat a solucionar el problema, no es negociaria amb un partit independentista (...) i es buscaria un sistema juntament amb tots”, ha assenyalat.
Llorca ha vinculat el pas que ha fet el Govern amb el cicle electoral que es presenta en 2026. “Crec que la finalitat de Govern, amb els processos electorals que hi ha per davant, és més la de continuar dividint la població, continuar polaritzant. I és l’antítesi del que jo pretenc”, ha indicat.
Veu al PP i anivellament
En eixe sentit, el president ha reivindicat més protagonisme del PP en estes negociacions. “El finançament s’ha d’arreglar amb diàleg, amb consens. I comprendran que el diàleg i el consens han de comptar amb el PP, que governa la pràctica totalitat de les comunitats autònomes”.
Igualment, ha insistit en l’absència del fons d’anivellament, una de les crítiques que ha subratllat estos dies la Generalitat, per a no haver d’esperar l’aprovació del model en el Congrés (que no està garantida) en 2027. “Si hi haguera un verdader interés, el Consell de Ministres aprovaria el fons d’anivellament”, ha defés el popular.
Per a Llorca, és “molt difícil” que l’executiu aconseguisca articular una majoria en la cambra baixa. “Fins i tot en el cas d’aprovar-se, que jo ho veig molt remot, continuaria deixant la C. Valenciana un any més a la cua”, ha dit en referència a eixe fons d’anivellament que equipararia l’autonomia amb la mitjana d’ingressos fins a l’aprovació d’eixe nou model.
Malgrat totes les objeccions, Llorca ha repetit que el seu govern “escoltarà detingudament” les explicacions del Ministeri de Montero en el CPFF d’este dimecres a Madrid davant dels “dubtes” de la Generalitat, i que, “a partir d’ací”, el Consell “prendrà una decisió”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detingut a Sueca el presumpte autor d'un apunyalament a Oliva
- Adeu a Enric Mestre, l’escultor que va convertir la ceràmica en art contemporani
- Sueca exigix a Educació reparar la calefacció del CEIP Carrasquer per a evitar aules a 14 graus
- Carreteres afectades a València pel temporal de neu
- PowerCo incorpora els tres primers operaris de la gigafactoria
- Una veïna recrimina a l’alcalde de Massanassa el mal estat del clavegueram davant de Mompó
- Pla Cabanyal ven sis vivendes per rehabilitar per un milió d’euros
- Nova temptativa per a revitalitzar la fonda de Barraix en plena serra Calderona