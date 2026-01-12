LLIGA ENDESA
Obligats a reaccionar contra el Saragossa
Els taronja juguen a casa el seu partit ajornat sense opció de recuperar el lideratge després de la victòria del Reial Madrid a Andorra
Després de dos derrotes seguides contra Mònaco i Unicaja, els de Pedro Martínez necessiten recuperar sensacions i tornar a guanyar
L’extaronja Dubljevic no podrà jugar per una fractura en un dit de la mà esquerra
Jorge Valero
Sext partit en onze dies. El calendari no dona un respir al València Basket, que rep este dilluns, en el Roig Arena, el Casademont Saragossa (20:30 h), en un partit que va ser ajornat el 14 de desembre per una alerta roja per fortes pluges.
Un duel que no li arriba als taronja en el seu millor moment, després d’encadenar dos derrotes consecutives contra el Mònaco i l’Unicaja, en dos partits en els quals el València BC va acusar ja el cansament acumulat, amb tres partits del màxim nivell per setmana, sense tot just marge per a entrenar ni descansar, a excepció dels jugadors que van entrar en les rotacions en algun partit.
Els de Pedro Martínez busquen també un triomf que els acostaria de manera quasi definitiva a la condició de cap de sèrie en el sorteig de la Copa del Rei, en la qual seran amfitrions, al jugar-se en el Roig Arena les dos pròximes edicions. I tot amb la plantilla al complet una vegada més, per la qual cosa caldrà descartar tres jugadors abans del partit.
Per la seua banda, la possibilitat de veure una llegenda taronja com Bojan Dubljevic com a rival en el Roig Arena s’esvaïx de moment, ja que el montenegrí és baixa per una fractura en un dit de la mà esquerra. Una absència que se sumarà a la del seu company Khalifa Koumadje per un esquinç de lligament intern en un genoll.
Sense opció de lideratge
D’altra banda, després de l’entropessó contra l’Unicaja, el València Basket no tindrà opció d’empatar amb el Reial Madrid al capdavant de la classificació, ja que l’equip blanc va guanyar este diumenge, amb sofriment, en la seua visita al MoraBanc Andorra per 85-90 i trau dos victòries als taronja a falta del partit d’este dilluns. A més, hauran de guanyar per a no veure com el Barcelona els empata en la classificació, ja amb 11 victòries també.
Marató de partits
Els de Pedro Martínez van començar el 2026 amb un triomf en la pista del Surne Bilbao Basket per 72-116 el 2 de gener. Després, l’equip taronja es va imposar en el Roig Arena al Baxi Manresa per 103-76 el 4 de gener, va viatjar a Belgrad per a traure el triomf en l’Aleksandar Nikolic Hall contra l’Estrella Roja per 89-106 el 6 de gener, va caure a casa contra l’AS Mònaco per 92-101 el dijous 8 de gener i va perdre de nou contra l’Unicaja per 70-76 el dissabte 10 de gener. Una marató de partits que precedixen el d’este dilluns i que fan que els taronja no arriben en el seu millor moment de forma física pel cansament acumulat.
L’equip que més anota de tres contra el que més anota de dos
El partit enfronta dos dels equips més anotadors del campionat (València Basket és el que més anota, amb 94,6 punts, mentres que el Casademont Saragossa és sext, amb 88,3 punts), encara que tenen estils distints per a arribar a eixes altes anotacions. L’equip taronja és el que més triples fa (11,57), amb el segon millor percentatge d’eficàcia (36,08 %). L’equip aragonés és el que més cistelles de dos fa (22,79), amb el quint millor percentatge (56,26 %, unes dècimes pitjor que el del València Basket, que és quart amb 56,57 %). Un altre dels aspectes a controlar serà el dels viatges al tir lliure.
El Casademont Saragossa és l’equip que més faltes rep (24,93) i el segon que més tirs lliures convertix (20,86). Encara que el València Basket és el tercer millor de l’ACB en la seua eficàcia de tirs de camp (55,4 %), la defensa de l’Unicaja el va deixar en la seua pitjor anotació del curs (70) i en el seu pitjor registre en eficàcia de tir, amb un 41,3 %. I malgrat esta última dada ofensiva, continua liderant la Lliga Endesa també en valoració (112,71), rebots ofensius (13,79), assistències (21), esmaixades (4,36) i eficiència ofensiva (1,19 punts per possessió).
Factor Yusta
L’aler Santi Yusta arriba a este partit com el jugador nacional més valorat i el segon millor de la Lliga Endesa, amb 20,3 crèdits per partit. Uns registres que el convertixen en el segon màxim anotador de l’ACB (17,9 punts), amb un 65,9 % en tirs de dos; el tercer que més tirs lliures anota (5,6) i el segon que més faltes rep (6,1). En només catorze partits ja ha anotat quasi un 70 % dels punts que va aconseguir la temporada passada i ha fet el 82 % de la valoració que va registrar el curs passat en 34 partits. L’internacional espanyol afig 4,1 rebots, 2,1 assistències i 1,3 recuperacions i és el quint que més juga en l’ACB (26:44 minuts).
