Paralitzen a Gandia el desnonament d’una família vulnerable que no podia pagar un lloguer de 700 euros
La comitiva judicial ajorna el llançament al 13 de febrer davant de la presència d’activistes i les gestions de l’Ajuntament, que oferirà una vivenda als tres inquilins: una dona, la seua mare i el seu fill
Josep Camacho
La presència d’activistes de la PAH de la Safor-Valldigna i del Sindicat de l’Habitatge de la Safor, així com les gestions que ha dut a terme l’Ajuntament sobre el cas, han aconseguit paralitzar el desnonament d’una família vulnerable de tres membres previst per a este matí a Gandia, en un pis de lloguer situat en un bloc del carrer Alfauir. El llançament de la família, que no tenia alternativa residencial i, per tant, corria risc de quedar-se literalment en el carrer, s’ajorna per al pròxim 13 de febrer.
La comitiva judicial ha arribat al lloc cap a les deu i mitja del matí. Abans, des de les huit i mitja, una vintena d’activistes estaven apostats en el portal de la inquilina afectada. La dona, Cristina, estava en el portal i ha sigut allí a on ha rebut la comitiva. La notificació ha transcorregut sense incidents i sense presència policial de cap mena, almenys uniformada i visible.
En eixe mateix moment també ha arribat la regidora de Servicis Socials, Inma Rodríguez, que ha informat els enviats del Jutjat que l’Ajuntament els oferirà a la família una vivenda en règim de lloguer assequible. Cal acabar una xicoteta reforma, però la regidora ha assegurat que podran entrar a viure abans del 13 de febrer. El propietari de la vivenda també està conforme amb esta operació, per la qual cosa tot fa pensar que el cas tindrà prompte un final feliç.
Es tracta d’una família formada per Cristina, el seu fill de 15 anys amb autisme, i la seua mare de 70 anys. Cristina va explicar a este periòdic que ha viscut un autèntic malson en els últims mesos. Els tres van arribar d’El Salvador fa 12 anys, primer van recalar a Madrid, i, després, a Silla i Gandia, i estan degudament regularitzats i empadronats.
Cristina devia un any de lloguer d’un xicotet pis amb dos habitacions pel qual pagava 700 euros al mes. Ella té un treball des de casa com a teleoperadora, pel qual cobrava uns mil euros, però està de baixa mèdica per la situació d’estrés que li ha provocat tot este procés judicial, que va començar després de la denúncia de l’amo per impagament. Assegura que la seua mare té indicis d’alzhèimer i el seu fill està diagnosticat amb autisme, però se’ls van esgotar les prestacions socials i no han pogut fer front al deute.
