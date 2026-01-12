Concurs literatura infantil
El Premi Hortensia Roig reforça la seua dotació econòmica en el seu quint aniversari
El conte guanyador rebrà 10.000 euros i la publicació i distribució a escala nacional, i el segon, 2.500 euros
El Premi Hortensia Roig de literatura infantil celebra el seu quint aniversari amb una major dotació econòmica en els seus premis. Impulsat per Hortensia Roig, presidenta d’EDEM i consellera de Mercadona, este certamen busca despertar l’interés entre les xiquetes per les professions relacionades amb la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques, a través de la lectura, visibilitzant referents femenins. El concurs està coorganitzat per EDEM Escuela de Empresarios i Plataforma Editorial.
El termini de recepció d’originals comença hui i finalitza el 24 de març. Enguany, el relat guanyador rebrà 10.000 euros i la publicació i distribució nacional per Plataforma Editorial, i el segon classificat, 2.500 euros. L’import està donat per la precursora de la iniciativa, Hortensia Roig.
“En estos cinc anys, el premi no ha fet més que donar-me alegries, s’ha consolidat i continua creixent. No només en la qualitat de les obres i en el nombre de participants, sinó també en el nombre de xiquetes a les quals estem inspirant amb els nostres llibres. Hem arribat a milers de lectors en col·legis, biblioteques i fires, obrint portes a la imaginació i a l’aprenentatge. Recorde amb estima l’anècdota que va viure Ainoa García, autora guanyadora de la tercera edició, amb una xiqueta que, després de llegir el seu conte, li va dir que volia dedicar-se a l’enginyeria, com Clara, la protagonista del seu conte”, ha manifestat Hortensia Roig.
Una altra de les alegries és que el premi s’ha convertit en una plataforma per a descobrir talents literaris i oferix als autors l’oportunitat de transmetre que les professions STEM són atractives i que les xiquetes poden participar-hi en igualtat de condicions. Al llarg de les seues cinc edicions, s’ha posicionat com un referent de la literatura infantil, donant visibilitat nacional a les autores guanyadores: Andrea Navarro, amb Elsa y el club de los números; Eva Escudero, amb Los coleccionistas de ceros; Ainoa García, amb Clara y el enigma de Tihapia, i Ana Ortiz, amb Amor a primera fórmula.
Requisits de participació
Fins al dimarts 24 de març podran presentar telemàticament els seus contes candidats majors d’edat residents a Espanya. Els manuscrits hauran de ser textos inèdits i originals i no haver sigut obtinguts com a resultat de sistemes d’intel·ligència artificial. Les bases completes del concurs i el formulari d’inscripció estan disponibles en la web del Premi Hortensia Roig (www.edem.eu/premio-hortensia-roig). També s’ha habilitat el correu electrònic premioliterariohortensiaroig@edem.es.
Les obres, escrites en castellà, hauran de tindre una extensió d’entre 35 i 50 pàgines en format DIN-A4 i estar dirigides a lectors d’entre 8 i 10 anys. Les històries promouran referents femenins en les professions STEM (acrònim en anglés de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) i destacaran valors com la curiositat i la confiança en u mateix, perquè les dones de hui i de demà tinguen veu en la construcció del futur. A més, les obres fomentaran la cultura de l’esforç i l’esperit emprenedor.
Un jurat independent, integrat per personalitats com Ana Lluch, Laura Lechuga, Gloria Lomana, Ángela Pérez i Jordi Nadal, al costat d’Hortensia Roig, seleccionarà l’obra guanyadora i la finalista. La decisió es donarà a conéixer en un acte públic que se celebrarà en octubre a València.
