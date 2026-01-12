Torna el millor xocolate a Torrent
La capital de l’Horta Sud amplia a cinc jornades, del 30 de gener al 3 de febrer, la tercera edició de la seua fira, que espera milers de visitants
Torrent ja ho té tot preparat per a celebrar la seua III Fira del Xocolate, una cita que es consolida en el calendari festiu i gastronòmic de la ciutat i que tindrà lloc del 30 de gener al 3 de febrer, coincidint amb algunes de les festes amb més arrelament en la capital de l’Horta Sud, com són l’Entrada de la Flor, la Candelària i Sant Blai. Cinc dies en què la ciutat tornarà a reivindicar la seua històrica vinculació amb el xocolate tradicional i la seua capacitat per a combinar innovació, tradició i dinamització econòmica.
Una de les principals novetats d’esta tercera edició és l’ampliació de la fira, que passa de tres a cinc jornades, responent a l’èxit de participació i afluència de públic d’anys anteriors. A més, també creix el nombre d’expositors, que es repartiran entre l’avinguda al Vedat i la plaça Corts Valencianes, epicentres d’esta fira que convertirà, de nou, Torrent en la capital del xocolate durant eixos dies. A més dels productors locals arribaran artesans i fabricants de xocolate procedents de tots els racons d’Espanya, que oferiran una àmplia varietat de productes basats en el cacau, des d’elaboracions clàssiques fins a propostes més innovadores.
Paral·lelament, la fira consolida i amplia, un any més, els llocs dedicats al formatge i a altres productes gastronòmics, que tornaran a complementar l’oferta xocolatera. Expositors especialitzats en embotits, dolços tradicionals, productes gurmet i especialitats regionals se sumaran a esta gran cita gastronòmica, que reforça el seu caràcter com a fira de referència i atraurà públic de totes les edats.
L’Ajuntament de Torrent ja ha revelat el cartell oficial d’esta III edició de la Fira del Xocolate, una obra del dissenyador torrentí Adrián Herreros. El cartell està inspirat en els embolcalls tradicionals del brioix de xocolate de Torrent, un gest a la memòria col·lectiva i als fabricants històrics de la ciutat. Amb esta imatge, el consistori reforça la identitat visual de la fira i la seua estreta relació amb la tradició xocolatera local, projectant al mateix temps una imatge moderna i atractiva de Torrent.
L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacat la importància d’esta cita per a la ciutat i ha animat veïns i visitants a gaudir-la plenament. “La Fira del Xocolate és una invitació a visitar Torrent, a retrobar-nos amb els sabors de la nostra infància i a fer costat als nostres fabricants locals, que són part essencial de la nostra història i de la nostra economia”, ha assenyalat. Folgado ha subratllat també que “estos dies són una oportunitat perfecta per a gaudir de la ciutat, del seu comerç i de la seua hostaleria, i per a conéixer unes festes profundament arrelades que formen part de la nostra identitat”.
L’Entrada de la Flor
I és que la fira coincidix amb celebracions molt especials. L’1 de febrer tindrà lloc l’Entrada de la Flor, amb la seua passejà i cordà, una de les tradicions més antigues i estimades pels torrentins, i el 3 de febrer, festivitat de Sant Blai, se celebrarà la tradicional fira i porrat en el carrer Ramón y Cajal, amb els seus productes típics com els gaiatos, els santblaiets i l’emblemàtic rossejat torrentí, que es convertix en protagonista gastronòmic en esta jornada.
La projecció de la Fira del Xocolate traspassa l’àmbit local, i, per això, Torrent tornarà a ser present un any més en FITUR, en els dies previs a l’esdeveniment, per a presentar esta cita i promocionar la ciutat com a destinació gastronòmica i turística en la província de València. En esta presentació no faltarà la mascota de la ciutat, Bollet, que representa el tradicional brioix de xocolate i s’ha convertit ja en un símbol recognoscible de Torrent.
Durant cinc dies, la ciutat es bolcarà a oferir el millor de si mateixa a ciutadans i visitants. No en va, l’any 2025 va tancar amb 150.000 visitants, una xifra que reflectix el creixent atractiu de Torrent com a destinació. Amb el seu xocolate tradicional, la seua gastronomia típica, el seu comerç i el seu ambient festiu, la III Fira del Xocolate es presenta com una gran oportunitat per a dinamitzar la ciutat en la temporada més freda de l’any i continuar posicionant Torrent com un referent cultural i gastronòmic a la Comunitat Valenciana.
