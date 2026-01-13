Dotze municipis de Morvedre seguixen sense pla contra inundacions, malgrat el risc de la presa d’Algar
L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències homologa una desena de protocols d’actuació municipal al Camp de Morvedre, fonamentalment contra incendis forestals
A penes quatre municipis del Camp de Morvedre disposen d’un pla d’actuació municipal enfront de les inundacions, malgrat el risc que suposa, per al conjunt de la comarca, la presa d’Algar de Palància i el llit del riu. Esta és una de les principals conclusions de l’actualització de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), després de l’homologació de prop de 200 plans al llarg de la Comunitat Valenciana, dels quals una desena es correspon amb municipis del Camp de Morvedre.
Abans d’aprofundir en estos avanços, val la pena analitzar els ajuntaments que, malgrat les ajudes que s’han repartit durant els últims anys, encara no disposen d’estos protocols d’actuació enfront de fenòmens com els incendis forestals, els sismes i els accidents greus o amb mercaderies perilloses. Només Sagunt, Canet d’en Berenguer, Faura i Quartell disposen d’esta ferramenta actualitzada per a fer front a les inundacions.
Obligació
Dels 12 municipis restants, l’AVSRE no té constància que ni tan sols estiguen en elaboració. El cas més alarmant és del Benavites, ja que la localitat de les Valls està obligada a comptar amb este protocol per trobar-se en la zona II del pla d’emergència de la presa d’Algar.
D’altra banda, i encara que la majoria de localitats presenta un risc mitjà enfront dels terratrémols, a penes sis compten amb un pla específic contra estos fenòmens. Els més recents a homologar-se són els de Canet i Estivella; prèviament també els havien aprovat i homologat Gilet, Torres Torres, Faura i Benifairó de les Valls. Segons els paràmetres de l’AVSRE, Torres Torres, Algar de Palància i Segart són els únics municipis sense necessitat d’estos plans, i la resta no hi estan obligats, però sí que és recomanable que disposen d’esta ferramenta.
Incendis
En millor situació es troba la prevenció contra els incendis forestals, ja que nou dels 16 municipis de la comarca compten amb plans actualitzats i homologats. Els més recents, de fa a penes uns dies, són els de Canet, Gilet, Estivella i Alfara de la Baronia, segons la informació publicada per l’AVSRE.
Dos ajuntaments més, concretament Albalat dels Tarongers i Segart, estan pendents de la seua aprovació, però ja estan redactats. Mitja dotzena de municipis, d’altra banda, no compta amb esta ferramenta contra els incendis, entre els quals hi ha Quart de les Valls i Petrés, que estan obligats a disposar d’estos protocols.
Emergències
Un últim pla que els consistoris estan obligats a elaborar és l’actuació enfront de les emergències. En este cas, totes les localitats del Camp de Morvedre disposen d’esta ferramenta, siga perquè s’han actualitzat recentment, com Sagunt, Gilet i Quartell; perquè es remunten a fa uns pocs anys, com Benifairó de les Valls, Quart, Canet, Faura, Estivella i Torres Torres; o perquè compten amb quasi una dècada de vigència, com Algímia d’Alfara i Benavites. Algar el té en revisió, Petrés en elaboració i tant Albalat com Segart el tenen redactat, però estan pendents de la seua aprovació i la seua homologació, segons sempre la informació de l’AVSRE.
