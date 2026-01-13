Els contrastos de l’oratge: dels 22 °C de màxima a Barxeta als -1,6 °C de mínima a Bicorp
En el centre de Guadasséquies s’han anotat -1,1 graus este dimarts al matí, mentres que en la propera població d’Otos la temperatura va arribar, ahir, dilluns, als 22 °C
Els municipis de la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall d’Albaida han sigut protagonistes dels vaivens que ha experimentat l’oratge en els últims dies. Este dilluns va ser una jornada caracteritzada per l’ascens tèrmic i les temperatures molt suaus durant les hores centrals. Segons ha informat Avamet, en moltes poblacions feia més d’un mes que els termòmetres no experimentaven un increment tan notable.
Barxeta (la Costera) va marcar la temperatura màxima del dia a la Comunitat Valenciana, al registrar-se en el seu observatori fins a 22 graus centígrads. La mateixa dada es va anotar en la localitat d’Alginet, a la Ribera. A Otos (la Vall d’Albaida), el mercuri va arribar als 22,1 °C, i a Cerdà, als 21,7 °C.
Encara que este dimarts s’espera un balanç similar, amb temperatures altes —molt diferent del que es va viure fa una setmana, amb l’amenaça de les nevades—, el dia ha començat amb molt de fred i un pronunciat descens tèrmic en alguns punts de la geografia.
Segons la xarxa de mesuraments d’Avamet, en les tres comarques, Bicorp ha començat el dia amb la temperatura més baixa, -1,6 °C en la zona muntanyenca de Los Botijos. Per la seua banda, Meteontinyent informa que les mínimes a la Vall d’Albaida, en l’inici de la jornada, han oscil·lat entre els -1 °C i els 3 °C. L’observatori situat en l’ajuntament de Guadasséquies ha registrat la temperatura més baixa de la comarca: -1,1 graus centígrads.
Malgrat això, des de Meteontinyent recalquen que les màximes se situaran hui de nou entorn dels 18 °C a la Vall d’Albaida. A partir de divendres es preveu que tornen a baixar, de cara a un cap de setmana “fred i probablemente amb precipitacions”.
