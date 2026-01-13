Els veïns insten a desbloquejar l’estació fantasma del Mercat: “Les obres van ser un dolor”
L’estació del Mercat Central que connectarà la línia 10 de metro amb el centre fa més de 10 anys que està construïda, però des de llavors no s’ha mogut una pedra. Els residents de Velluters criden a agilitzar el projecte per a millorar la qualitat de l’aire, alleujar els problemes d’aparcament i facilitar la mobilitat al comerç de la zona
L’estació de metro del Mercat Central fa més de 10 anys que espera un ús. Al respecte, els veïns del barri de Velluters, el seu barri, conten una anècdota: “Quan van començar les obres, pensàvem que els nostres fills xicotets podrien arribar a la universitat des d’ací. Però 20 anys després, els nostres fills han acabat les seues carreres i ací seguim sense metro”. Lamenten, en el centre històric de València, que a esta infraestructura, finalitzada en 2013, no se li ha donat continuïtat amb túnels ferroviaris cap al sud o el nord de la ciutat.
Del que sí que se’n recorden també en l’associació veïnal de Velluters és de les obres. “Van ser un dolor”, resumix José Ignacio Pastor. “Van tindre anys el barri alçat i d’això ha quedat un pàrquing que, a més, és un desastre”, lamenta el veí del centre. Segons conta, a la porta de l’aparcament construït sobre l’estació —de 450 places—, quan este està ple, es formen unes cues de 20 minuts per a entrar i eixir que col·lapsen Ciutat Vella, cosa que podria agreujar-se, creu, amb les noves remodelacions d’avinguda de l’Oest i Sant Agustí.
“L’estació davall el Mercat Central, projectada en el seu moment com a part d’una línia que hauria connectat Ciutat Vella amb altres barris i nodes de la ciutat, és una infraestructura rellevant i una gran paradoxa; tenim una estació però sense vies. La seua posada en servici no només milloraria l’accessibilitat de milers de persones cada dia, sinó que reduiria la necessitat d’entrar al centre en cotxe, cosa que calmaria el trànsit i contribuiria a la baixada d’emissions i a una qualitat de vida superior per a tota Ciutat Vella i el conjunt de la ciutat, avançant en una ciutat per a vianants”, assenyalen en l’associació veïnal de Velluters.
Així, resolent la prolongació de la línia 10 en el seu tram central, connectant una de les infraestructures estrela, en el seu moment, de Francisco Camps —i Rita Barberá—, els veïns consideren que s’impactaria en tres punts: la qualitat de l’aire, la saturació d’aparcament i l’afluència al comerç local de la zona. En els últims anys, alguns espais com el Mercat Central s’han omplit de turistes que ocupen l’espai que abans ocupava la clientela de l’àrea metropolitana, part d’ella dissuadida per la dificultat per a circular pel centre.
“Amb esta obra han enterrat molts diners per falta de planificació. Però no és només una qüestió tècnica o de cost: és una qüestió de model urbà. Ciutats de referència a Europa estan reorientant les seues polítiques cap a sistemes de mobilitat que prioritzen la salut, l’equitat i l’accessibilitat, reduint espai per a cotxes i ampliant infraestructures de transport col·lectiu i actiu”, diuen en el barri de Velluters, a on insten a concloure la connexió ferroviària amb el cor de la ciutat.
Preguntada per este projecte i la urgència dels veïns, l’alcaldessa, María José Catalá, ha volgut posar una mica de pausa: “Hem obert fa poc el pas subterrani. Acabem de culminar una de les primeres fases, que era important, i sé que la Generalitat treballa en esta línia. Al principi de la legislatura ens vam marcar esta fita i es faran passos, però no és una qüestió de dos dies”, ha atallat l’alcaldessa.
