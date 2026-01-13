L’Aemet notifica un canvi d’oratge a València i posa data al retorn de les pluges
El pronòstic meteorològic anuncia precipitacions “localment intenses i acompanyades de tempestes ocasionals”
S’anuncia un canvi en l’oratge, esta mateixa setmana, a València, segons la predicció elaborada per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que posa data al retorn de les pluges a la província.
En les pròximes jornades, la forta oscil·lació del corrent del doll provocarà que se separe una massa d’aire polar que afectarà la península Ibèrica i que podria albergar una dana o depressió aïllada a altura.
Esta situació deixarà, a finals de setmana, “ruixats irregulars en la major part” d’Espanya, que “tendirien a concentrar-se en l’est i Balears”, segons detalla Samuel Biener, climatòleg de la Universitat d’Alacant i del portal meteorològic Meteored.
Estes pluges “podrien ser localment intenses i anar acompanyades d’algunes tempestes ocasionals”, afig l’especialista.
Quan plourà a València
L’Aemet confirma este extrem i anuncia, per al divendres 16 de gener, “intervals nuvolosos amb precipitacions en l’interior de la mitat nord” de la Comunitat Valenciana. Els ruixats també podrien donar-se “en la resta de l’interior de manera feble i dispersa”, sense descartar-los “de manera aïllada en el litoral”.
De fet, en la ciutat de València s’espera que, al llarg d’eixa jornada, es registren pluges en algun moment, encara que amb més probabilitat durant les hores de la matinada i el matí, quan hi haurà fins a un 70 % de probabilitats que els núvols descarreguen. A la vesprada, el risc de precipitacions caurà fins al 20 %.
L’endemà, la nuvolositat prendrà quasi per complet el cel i l’amenaça de pluja s’estendrà. En el cas de la capital del Túria, la possibilitat de ruixats serà del 75 % i creixerà fins al 85 % en la jornada següent, la del diumenge 18 de gener. Eixe dia, les precipitacions podrien ser de més intensitat malgrat que s’esperen més intervals de núvols i clars.
El dilluns 19 serà una jornada de continuïtat, amb aiguarrades sobre València (hi haurà un 75 % de probabilitats de pluja) i cels coberts, segons la previsió de l’Agència Estatal de Meteorologia.
No obstant això, la incertesa encara és elevada, ja que falten molts dies perquè el tàlveg es despenge sobre la península Ibèrica des de latituds polars. Per això, el pronòstic meteorològic podria variar en els pròxims dies i és millor mantindre’s al corrent dels possibles canvis en la formació de la dana i la separació de la massa d’aire extremadament fred des de l’Àrtic.
