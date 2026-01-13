Sanitat
La Llei antitabac reduïx a la mitat el nombre de fumadors a la Comunitat Valenciana
Abans de l’entrada en vigor de la Llei antitabac, 1 de cada 3 adults eren fumadors habituals (el 32 %), mentres que, en l’actualitat, ho són 1 de cada 5 adults (17,6 %)
Hui resulta impensable la realitat de fa 20 anys, quan encendre’s un cigarret havent sopat en un restaurant i sense alçar-te de la taula era el normal. En el 2001 es fumava en el treball, en l’aeroport, en la discoteca i en classe. Es fumava a tot arreu. Per això, la Llei antitabac s’anunciava com el final dels locals de restauració i d’oci. Va entrar en vigor en 2006 i ho va fer a mig gas en bars i restaurants, que van haver de fer obres per a establir zones reservades que, no obstant això, van desaparéixer íntegrament cinc anys després. La Llei del tabac de 2005 va nàixer amb dures crítiques i múltiples temors (sobretot econòmics) i és aplaudida vint anys després d’aconseguir el seu objectiu: menys fumadors habituals i fumadors passius sota mínims.
A la Comunitat Valenciana, 1 de cada 5 persones adultes és fumadora i es calcula que al voltant de 6.500 persones moren cada any per causes relacionades amb el tabac. Segons dades de l’Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana de 2022, el 17,6 % dels adults majors de 15 anys es declara fumador habitual, i un 2,6 %, fumador esporàdic. Així consta en el Document de posicionament sobre el tabaquisme de l’Institut Mèdic Valencià i la Federació de Societats Científiques que data de l’any passat i que explica que, a pesar “dels esforços consumats a la Comunitat Valenciana, i en la resta d’Espanya, per a millorar la situació del tabaquisme (Llei 28/2005, Llei 42/2010, Decret 53/2006, del Consell), en l’actualitat moltes persones seguixen fumant o estan exposades al fum del tabac, i poden emmalaltir o morir prematurament a conseqüència d’això, encara que l’experiència prèvia amb la legislació sobre mesures sanitàries enfront del tabaquisme demostra que la societat comprén i accepta la importància d’estes mesures”. I és que les dades reflectixen que la Llei antitabac ha reduït el nombre de fumadors habituals a la mitat a la Comunitat Valenciana, ja que en 2001 hi havia un 32 % de fumadors habituals, cosa que significa que un de cada tres valencians adults encenia un cigarret quan li abellia, sense tot just restriccions.
Els canvis
La Llei del tabac va suposar un abans i un després fa vint anys, i ara prepara una segona volta. El mes de setembre passat, el Consell de Ministres va aprovar l’avantprojecte de llei d’una nova normativa que amplia l’objectiu als cigarrets electrònics (per a equiparar-los als convencionals) i prohibix fumar i vaporejar en més espais com les terrasses, les piscines o les marquesines de l’autobús. La mesura forma part del Pla integral de prevenció i control del tabaquisme 2024-2027, respon a les recomanacions d’organismes internacionals i està previst que entre en vigor enguany.
La llei amplia els espais a on està prohibit fumar. Així, establix que no es podrà fumar (ni publicitar res relacionat amb el tabac i els seus productes relacionats) en un perímetre de seguretat de 15 metres lineals al voltant de les zones protegides com a instal·lacions sanitàries, centres educatius o esportius o parcs infantils. A més, inclou altres espais en els quals també estarà prohibit fumar, com les terrasses dels bars, espectacles i concerts a l’aire lliure, universitats i vehicles de treball.
L’assignatura pendent
La nova norma avança, però deixa peticions sense resoldre, entre les quals destaca l’empaquetatge i el preu. Una de les reclamacions dels metges i experts és l’empaquetatge genèric, que ha trobat el seu xoc frontal amb les empreses que fabriquen els productes del tabac. L’empaquetatge neutre se centra a eliminar els elements de disseny i marca en els paquets amb l’objectiu de reduir el seu atractiu per al consumidor. No obstant això, haurà d’esperar, cosa que també ocorre amb el preu, ja que la llei tampoc arreplegarà l’augment de la fiscalitat.
