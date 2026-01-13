La multinacional valenciana Istobal obri una nova filial a Noruega amb la compra d’un distribuïdor local

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

València

L’empresa de solucions per a la rentada de vehicles Istobal expandirà el seu model de negoci a Noruega amb l’obertura d’una nova filial en el país nòrdic, després de l’adquisició del seu distribuïdor local Holta & Håland Bilvaskutstyr AS. Amb esta compra, la companyia valenciana eleva a 17 les seues filials internacionals.

Esta mesura “reforça” la presència directa d’Istobal en un mercat nòrdic “clau”, segons expliquen des de la companyia. D’esta manera, Istobal “consolida el seu model de negoci basat en la proximitat al client i la venda i el servici directes”, afigen des d’Istobal, amb seu a València.

El director general d’Istobal, Antonio Martínez, ha afirmat que esta adquisició “és un pas clau en la nostra estratègia per a reforçar la nostra presència directa en la regió nòrdica”. “Al combinar la sòlida experiència local i la bona reputació d’HH Bilvaskutstyr amb l’experiència, els recursos i la capacitat d’innovació d’un grup industrial global, garantim la continuïtat per als clients i creem una plataforma sòlida per al creixement a llarg termini a Noruega”.

Holta & Håland Bilvaskutstyr AS ha sigut líder del mercat amb una cartera diversificada que abasta equips de rentada automàtica, solucions de rentada a pressió, solucions de rentada de vehicles industrial i productes químics.

La nova filial d’Istobal comptarà amb 43 professionals, la mitat tècnics de servici tècnic, la qual cosa garantirà un funcionament eficient i un servici d’alta qualitat en totes les àrees operatives.

Amb 17 filials internacionals i cinc plantes de fabricació a Europa, Amèrica i Àsia, Istobal és actualment el segon fabricant de solucions de rentada de cotxes a Europa i el quart del món. En l’actualitat, el 70 % de la seua producció correspon al mercat internacional.

