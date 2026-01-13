El PSPV pressiona el Consell amb el nou finançament mentres Llorca manté el seu escepticisme
El president s’alinea amb Génova i dubta de la proposta de Moncloa per haver-se negociat sense el PP i no arreplegar el fons d’anivellament
Morant insta el PPCV a secundar-la i oferix una reunió a Llorca per a “defendre i explicar” el nou model
La proposta que va llançar divendres la ministra María Jesús Montero per a la reforma del sistema de finançament autonòmic ha provocat un cert canvi de papers entre els principals actors polítics valencians. Si, en els últims temps, era el PPCV qui agitava el canvi de model (caducat des de fa més d’una dècada i que maltracta sistemàticament la C. Valenciana) i el PSPV qui defugia eixe debat per a no confrontar amb el Govern central, del seu mateix signe, ara són els socialistes els qui han tornat a prendre eixa bandera i insten el president, Juanfran Pérez Llorca, a donar suport a la nova fórmula, amb la qual la C. Valenciana guanyaria quasi 3.700 milions a l’any.
Malgrat les reclamacions de Diana Morant, el dirigent popular va mantindre, este dilluns, el seu escepticisme sobre el pla de la ministra María Jesús Montero, i, en línia amb la posició de Génova i els territoris del PP, va criticar la proposta per haver sigut negociada amb ERC i sense comptar amb la formació conservadora. “És il·lògic que es busque un sistema just per a tots i es negocie amb un senyor que no vol ser espanyol”, va dir en relació a Oriol Junqueras.
També va recriminar que no arreplegue el fons d’anivellament per a igualar la C. Valenciana amb la mitjana en ingressos fins a l’aprovació del nou model. Llorca, de fet, va considerar “molt remotes” les opcions que el nou sistema s’aprove en el Congrés, a on necessitaria els suports del PP o de Junts, i va suggerir que es tracta d’una maniobra per a “confrontar” territoris i “polaritzar” la ciutadania. Així i tot, va demanar esperar al conclave entre Hisenda i les comunitats d’este dimecres, en el qual s’espera que s’aporten més detalls, abans de fixar una posició definitiva.
En la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, la Generalitat estarà representada pel conseller José Antonio Rovira, que este dilluns en À Punt va admetre que la proposta del Govern “no té mala pinta”, però, de nou en sintonia amb el PP nacional, va reclamar conéixer la lletra xicoteta i va criticar que s’haja acordat amb l’independentisme català.
Morant oferix “aclarir dubtes” a Llorca
Davant d’eixos dubtes del Consell del PP, Morant va anunciar una ronda de contactes amb els agents socials per a “defendre i explicar” el nou model proposat pel Govern d’Espanya, del qual la dirigent socialista forma part com a ministra de Ciència. Eixes explicacions podrien arribar fins a la seu de l’autogovern amb una reunió amb el president, Pérez Llorca, qüestió més aïna tabú fa uns dies, però davant de la qual este dilluns la líder del PSPV s’ha oferit a dur a terme per si vol “aclarir els dubtes”.
“Si té alguna classe de dubte, estic ací per a aclarir-lo”, ha explicat la secretària general de la federació valenciana, que s’ha mostrat “a la disposició del president”, matisant, però, que no és ella qui l’ha de citar. El motiu, ha dit la líder del PSPV, és que ha escoltat “unes certes afirmacions” de Llorca per a explicar la seua postura davant de la proposta del Govern “que no tenen res a veure amb el finançament”, en referència a la dependència, el fons d’anivellament o el deute, qüestions que indica que són independents.
En el fons, consideren els socialistes valencians, subjau la complicada posició del PP respecte a una reforma del sistema. El partit, a escala nacional, s’hi ha mostrat contrari, però per les dades conegudes fins a la data beneficiaran la Comunitat Valenciana, cosa que situa el PPCV en el centre. “Estan noquejats”, ha indicat Morant, que ha exigit al cap del Consell que no es deixe “doblegar per Feijóo” i fins i tot ha reclamat que els 13 diputats del PPCV en el Congrés donen suport a la mesura, la qual cosa asseguraria que esta tira avant.
Compromís: deute i anivellament
Al marge de PPCV i PSPV, des de Compromís, Joan Baldoví, va celebrar que “per fi hi ha un model sobre la taula”, cosa que la coalició reclama des de fa més de 10 anys, i va valorar que el nou sistema “avança respecte al que teníem” i “millora molt les condicions dels valencians”. “Sí que es posen més diners damunt del sistema, que és el que sempre hem reclamat perquè poguera haver-hi un nou model”, va assenyalar.
A més, va reclamar que s’aborde també el tema del deute i va recriminar al PP i a Pérez Llorca que hagen “renunciat” a este. També va exigir, en cas que no s’aprove el nou model, un fons d’anivellament transitori fins que finalment hi haja un nou sistema de finançament.
Finalment, Vox va titlar de “pegat” la proposta de Montero, i va remarcar que els 21.000 milions addicionals que aportarà el model a les comunitats “suposa 21.000 milions menys en el calaix del Govern central”, la qual cosa “té com a conseqüència directa o la retallada de gasto o una nova pujada d’impostos”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sueca exigix a Educació reparar la calefacció del CEIP Carrasquer per a evitar aules a 14 graus
- Detingut a Sueca el presumpte autor d'un apunyalament a Oliva
- Adeu a Enric Mestre, l’escultor que va convertir la ceràmica en art contemporani
- PowerCo incorpora els tres primers operaris de la gigafactoria
- Desesperació: una promoció de 156 vivendes a València rep 500 peticions de compra
- Carreteres afectades a València pel temporal de neu
- Una veïna recrimina a l’alcalde de Massanassa el mal estat del clavegueram davant de Mompó
- Pla Cabanyal ven sis vivendes per rehabilitar per un milió d’euros