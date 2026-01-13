La Ribera ja projecta un tercer refugi d’animals abans de concloure el segon
La Mancomunitat de la Ribera Alta admet que la demanda és “superior a l’esperada”
La inauguració, en octubre, del primer centre d’acollida d’animals mancomunat, a Tavernes de la Valldigna, i la imminent obertura d’un segon, a l’Alcúdia, no són suficients. Segons ha revelat la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera, Paqui Momparler, a Levante-EMV, s’estudia la construcció d’un tercer refugi davant de l’elevada i inesperada demanda.
Com ja va avançar este diari, les instal·lacions de Tavernes treballen a ple rendiment des de finals de l’any passat. Amb una superfície de més de tres mil metres quadrats, durant els seus tres primers mesos en funcionament, ha rebut, de mitjana, tres animals diaris.
El refugi té capacitat per a albergar, en les seues instal·lacions, més de cent gossos i cent gats, encara que l’objectiu del servici és que represente un lloc de trànsit mentres les mascotes es retroben amb els seus propietaris després de la seua desaparició. En canvi, per a aquells que han sigut abandonats, s’intenta buscar una nova família tan prompte com siga possible.
Servici compartit
El centre d’acollida de Tavernes, la gestió del qual compartixen el Consorci de la Ribera i les mancomunitats de la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Safor, no és l’únic projectat. Momparler va explicar que, en estos moments, s’ultima l’obertura d’un segon refugi a l’Alcúdia, la inauguració del qual s’ha demorat més del que es pensava. En un primer moment, la seua obertura estava prevista per a este mes de gener, encara que s’espera que puga obrir les portes ja en febrer.
No obstant això, abans que puga si més no entrar en funcionament, les entitats supramunicipals implicades en el projecte ja estudien la possibilitat d’ampliar la xarxa d’albergs. “Estem estudiant la compra d’un tercer centre. Són molts els municipis que s’hi han incorporat i ho necessitem. La demanda és superior a l’esperada i volem donar un bon servici als ajuntaments”, va manifestar al respecte la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera, que enguany commemora el seu trenté aniversari.
Adopció responsable
Són seixanta-un els municipis que s’han adherit a un servici que està concebut com un grup de centres que va més enllà de la concepció tradicional d’alberg. No només s’acull els animals abandonats i se’ls busca una nova llar, sinó que també aposten per la formació del personal, el desenrotllament de campanyes de sensibilització a la ciutadania i el foment del voluntariat.
A més, el centre d’acollida ja en funcionament seguix un protocol d’adopció responsable, que s’ha reforçat durant l’últim tram de l’any, i amb motiu de Nadal, per a evitar que les acollides acaben en abandons. “Si arriben i ens diuen que és un regal per a Nadal, directament els diem que no”, assenyalaven els seus responsables al respecte.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sueca exigix a Educació reparar la calefacció del CEIP Carrasquer per a evitar aules a 14 graus
- Detingut a Sueca el presumpte autor d'un apunyalament a Oliva
- Adeu a Enric Mestre, l’escultor que va convertir la ceràmica en art contemporani
- PowerCo incorpora els tres primers operaris de la gigafactoria
- Desesperació: una promoció de 156 vivendes a València rep 500 peticions de compra
- Carreteres afectades a València pel temporal de neu
- Una veïna recrimina a l’alcalde de Massanassa el mal estat del clavegueram davant de Mompó
- El Premi Hortensia Roig reforça la seua dotació econòmica en el seu quint aniversari