Algemesí complementarà el dipòsit d’aigua pluvial contra inundacions amb un parc inundable
El Govern d’Espanya aprova el projecte “més ambiciós i de major cost” entre totes les iniciatives presentades pels municipis
El Govern d’Espanya ha donat llum verda al dipòsit d’aigua pluvial que protegirà el nucli urbà d’Algemesí enfront d’episodis de pluges torrencials. La comissionada del Govern per a la reconstrucció després de la dana, Zulima Pérez, va conéixer ahir tots els detalls d’este projecte, que ascendix a 44 milions d’euros i que s’inclou dins dels fons atorgats per l’executiu estatal no només per a reparar les infraestructures danyades per la riuada, sinó també per a millorar, ampliar i adaptar estes obres enfront de noves inundacions.
La comissionada va assenyalar que es tracta del “projecte més ambiciós dels que han presentat els diferents municipis afectats per la dana”. El dipòsit d’aigua pluvial de 16.000 metres cúbics i situat en la zona de La Calandria, en l’avinguda Bernat Guinovart, com ja va informar Levante-EMV, posarà fi als embassaments i inundacions que patix gran part del nucli urbà durant les fortes pluges i davant de la problemàtica que comporta la xarxa de clavegueram. El projecte s’inclourà dins del pla director d’aigües de la ciutat.
L’actuació, que és la de major cost finançada pel Ministeri de Política Territorial, preveu l’execució d’un dipòsit anticontaminació de 16.000 m³, l’augment de la capacitat de desaigüe del sistema de col·lectors i un conjunt d’infraestructures per a laminar els cabals d’abocament mitjançant bombament al riu Magre.
L’Ajuntament, a més, preveu complementar este dipòsit d’aigua pluvial amb la construcció d’un parc inundable, perquè, en el moment que este s’òmpliga d’aigua, puga desbordar en un lloc concret. “Seria una fase posterior al sistema de drenatge de col·lectors, per tal que, quan el dipòsit desborde en un episodi de molta pluja, l’aigua s’arreplegue en un parc inundable situat en els voltants del dipòsit”, explicava l’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis. El consistori estudia les parcel·les en les quals es podria situar.
Les aigües pluvials arreplegades, com va exposar l’alcalde, desembocaran en el riu Xúquer o en el Magre. El consistori instal·larà sensors en els dos llits per a controlar la quantitat d’aigua i decidir el lloc en el qual ha de depositar-se l’aigua. En paraules de l’alcalde, “una de les eixides de col·lector connecta directament amb el Xúquer, però si este va carregat d’aigua i no pot carregar, s’impediria que l’aigua tornara i afectara el municipi, per la qual cosa es desviaria al Magre”.
En línia amb les paraules de la comissionada, Sanchis també va valorar este “ambiciós” projecte, que millora el sistema de col·lectors i aigües pluvials de la localitat. “Permetrà ser més resilients en moments de pluja torrencial, que es repetixen cada mes de setembre i octubre”, insistia l’alcalde, que alerta la ciutadania que “ens hi hem d’acostumar, perquè estos episodis cada vegada seran més freqüents i intensos i, per tant, ens hem de preparar”.
Més de 508 milions d’euros
Zulima Pérez ha destacat el treball que s’està duent a terme des del Govern d’Espanya i des dels ajuntaments per a avançar en la reconstrucció. En este sentit, la comissionada ha brindat el total suport de l’executiu espanyol. En este sentit, el Govern d’Espanya ha invertit, fins al moment, més de 508 milions d’euros en el municipi, entre els quals s’inclouen ajudes directes, subvencions i obres executades directament per l’Administració. D’estos, prop de 127 milions d’euros es destinen a la reparació d’edificis municipals, mentres que altres 14 s’invertixen en el sector agrari.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sueca exigix a Educació reparar la calefacció del CEIP Carrasquer per a evitar aules a 14 graus
- L’Aemet notifica un canvi d’oratge a València i posa data al retorn de les pluges
- La multinacional valenciana Istobal obri una nova filial a Noruega amb la compra d’un distribuïdor local
- PowerCo incorpora els tres primers operaris de la gigafactoria
- València acollirà les dos proves de vela més importants de l’any
- Desesperació: una promoció de 156 vivendes a València rep 500 peticions de compra
- Adeu a Enric Mestre, l’escultor que va convertir la ceràmica en art contemporani
- Una veïna recrimina a l’alcalde de Massanassa el mal estat del clavegueram davant de Mompó