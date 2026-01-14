La caiguda de part del sostre obliga a tancar una planta del Museu de Sagunt
Les últimes pluges provoquen novament el tancament de tota la zona superior, com ja va ocórrer fa poc més d’un any
Les últimes pluges han provocat novament el tancament de tota la segona planta del Museu Històric de Sagunt (MUHSAG), pel fet que ha caigut part del sostre de pladur. Cap de les seues tres sales es pot visitar des de fa més d’una setmana per a aproximar-se a l’època iberoromana de la ciutat i al seu passat arqueològic amb tota la seua dimensió.
Esta és la segona vegada en poc més d’un any que la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats es veu obligada a adoptar esta mesura a causa d’un problema similar, perquè, el setembre de 2024, va ocórrer el mateix i l’origen van ser els clevills detectats en la talla, arran d’unes goteres, com va avançar Levante-EMV.
Aquell problema es va solucionar sense que arribaren a haver-hi danys en cap peça, com van confirmar des del departament a preguntes d’este diari. Per això, posteriorment es va reobrir la sala.
Ara, segons ha pogut saber este diari, en un principi es descartava també que hi haja hagut desperfectes en les restes arqueològiques que s’exhibixen en eixes tres sales i que inclouen des de reconeguts busts fins a mosaics que decoraven les cases més luxoses d’aquella època, àmfores i una àncora que evidencien eixe passat marítim i comercial o detalls de la vida quotidiana que es mostren en una gran vitrina.
Gestions
Des de la Conselleria ja s’estan fent gestions per a reparar el forat que hi ha en el sostre, però, de moment, es desconeix quan es podrà reobrir la part superior del museu.
Després de l’episodi que, a la tardor de 2024, va obligar a tancar la segona planta d’este edifici, la Conselleria va anunciar llavors un pla integral per a posar a punt este museu obert en 2007 en una antiga casa senyorial situada en plena pujada al castell. Amb eixa iniciativa, l’Administració autonòmica pretenia donar resposta a problemes de manteniment que acumulava l’edifici, més enllà del problema amb les filtracions d’aigua des de la seua coberta metàl·lica.
Eixes deficiències, com ja va informar este diari, van de desperfectes en el paviment de fusta a cartelleria descolorida, bombetes o instal·lacions que no funcionen, com la que permetia projectar un audiovisual en una gran maqueta en tres dimensions de Sagunt.
No obstant això, des d’aquell anunci, no han transcendit més gestions per a redactar o posar en marxa el pla integral.
Preocupació
Encara així, les goteres del museu és un dels assumptes inclosos en la declaració institucional aprovada el mes de desembre passat pel Ple de Sagunt a proposta de catorze associacions i entitats culturals per la qual l’Ajuntament es va comprometre a impulsar la creació d’un organisme que s’encarregue de la gestió integral del patrimoni històric i monumental. En eixe text es justificava la mesura en el fet que “la realitat del patrimoni saguntí és preocupant” i s’enumeraven una sèrie de problemes entre els quals no faltaven les filtracions en l’antiga Casa del Mestre Penya, que alberga la col·lecció arqueològica.
