La desigualtat salarial entre sexes s’enquista en la jubilació
El 21 % de les valencianes cobren una pensió inferior a 600 euros, enfront del 3 % dels hòmens
La desigualtat entre hòmens i dones abasta molts àmbits de la vida quotidiana, sobretot en el laboral. I el que succeïx en este s’acaba traslladant als anys del retir, de manera que les diferències salarials es reproduïxen durant l’etapa de la jubilació. Un informe de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE) revela que estes pensions a la Comunitat Valenciana es van situar majoritàriament, al tancament de 2025, en el tram de més de 1.500 euros. En concret, es beneficia d’eixos diners el 33 % dels perceptors. No obstant això, eixe percentatge puja al 43 % en el cas dels hòmens i baixa al 20 % en el de les dones.
Les distàncies entre els sexes s’observen també en altres trams econòmics. Així, per a les dones, el 21,2 % de les pensions contributives se situen en el tram fins a 600 euros, i en el 35 % en el que supera els mil euros, mentres que els dos percentatges per als hòmens són del 3,2 % i el 75,1 % respectivament.
L’informe de l’IVE detalla que el nombre de pensionistes a la Comunitat Valenciana es va situar en els 956.499 al finalitzar l’exercici passat, amb un increment de quasi 15.000 en termes interanuals. D’ells, la major part eren hòmens: 481.524, el 50,3 %. Un 10,9 % de tots estos ciutadans —uns 100.000— cobraven dos pensions. Les prestacions de jubilació van acaparar el 63,8 % de les pensions en l’autonomia, enfront del 22,8 % de les de viduïtat o el 3,4 % de les d’orfandat.
Pensió mitjana
La pensió mitjana de jubilació a la Comunitat Valenciana va finalitzar 2025 en els 1.405 euros, amb un increment de 61 euros. Un 57 % d’estes prestacions corresponen als hòmens, i el 42,1 % restant, a les dones. L’import mitjà per als hòmens és de 1.613 euros, enfront dels 1.118 de les dones.
Les dades de l’IVE constaten també l’existència de diferències entre territoris. Així, la província de València és a on s’abonen les pensions de jubilació més altes de mitjana, amb 1.474 euros, enfront dels 1.359 euros de la de Castelló i els 1.312 de la d’Alacant. En 88 dels 542 municipis que integren la Comunitat Valenciana, el valor de la pensió mitjana de jubilació és igual o superior a la mitjana autonòmica, és a dir 1.405 euros. Entre estos hi ha localitats que superen els 50.000 habitants com Sant Vicent del Raspeig, Vila-real, Paterna, Sagunt, Torrent, València, Castelló de la Plana i Alacant.
La comarca de la Comunitat Valenciana amb la pensió mitjana més baixa és l’Alt Maestrat, amb 876 euros. D’altra banda, la que la té més alta, amb 1.415 euros, és la capital autonòmica.
Viduïtat
D’altra banda, un 90,6 % de les pensions de viduïtat corresponen a dones, mentres que en els hòmens només representen el 9,4 %. El valor de la pensió mitjana de viduïtat a la Comunitat Valenciana al finalitzar 2025 va ser de 885 euros (37 euros i un 4,4 % més que en el mateix trimestre de l’any anterior). Este import mitjà és superior en el cas de les dones (913 euros) que en el dels hòmens (613 euros).
Únicament la província de València se situa per damunt d’este valor mitjà, amb 910 euros, mentres que Alacant (854 euros) i Castelló (861 euros) estan per davall.
Per trams de quantia mensual rebuts, les pensions de viduïtat se situen majoritàriament en el tram de 800 a 1.000 euros (32,8 %). Per sexe, mentres que les pensions de viduïtat rebudes pels hòmens se situen sobretot en el tram de fins a 400 euros, les rebudes per dones estan fonamentalment en el tram de 800 a 1.000 euros.
Orfandat
La pensió mitjana mensual d’orfandat és de 498 euros (24 euros, un 5,0 % més que en el mateix trimestre de l’any anterior) i la mitjana es queda en els 318 euros. El nombre de pensions d’orfandat és de 36.545, la qual cosa implica una disminució de 507 pensions respecte a l’any anterior.
